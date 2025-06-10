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大腸癌救星｜第2號港人癌症殺手大腸癌　最新研究揭癌後做2種運動可降低37%死亡率

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/06/10 15:13

最後更新： 7 分鐘前

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最新研究揭癌後做2種運動，可降低37%死亡率。

AI 摘要
  • 運動降低大腸癌復發和死亡率
  • 定期檢查和注意身體異狀很重要
  • 規律運動有助於預防大腸癌

【運動／大腸癌／康復／防癌】多動對身體百利而無一害。最近有國際研究報告指出，每周多運動能夠降低大腸癌康復者復發和死亡率。而過往已經有研究指出，運動能夠防癌，尤其是罹患大腸癌風險可以降低逾2成。

台灣重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁發文，指出運動對於大腸癌康復者有顯著的治療效果，可說是一種「沒有甚麼副作用的良藥」，但必須在專業指導下進行，根據個人狀況進行適度且持續的運動。他引述《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）最新一項研究顯示：

快走、慢跑可降復發率28% 死亡率降37%。

國際頂尖醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）於2025年6月1日發表了一項最新研究顯示，規律運動能顯著改善大腸癌患者預後，降低復發率及死亡率。該研究結果可能改變現行癌症治療指引，將運動正式納入輔助治療方案。

大腸癌｜恆常運動降復發和死亡率

研究團隊發現，大腸癌患者在接受手術與化療後，若每周增加3至4次下列運動，可以降低28%復發率和37%死亡率：

  • 快走：每周增加3至4次（每次45-60分鐘）
  • 慢跑：每周增加3至4次（每次25-30分鐘）

最新影片：

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研究團隊追蹤3年發現，雖然18.5%患者出現肌肉骨骼不適，其中僅8例與運動直接相關，仍建議將運動列為標準治療選項。

黃軒提醒，雖然有權威研究支持做運動有助對抗大腸癌，但開始進行任何運動計劃前需要先諮詢主診醫生及衡量身體狀況。在評估身體狀況和治療階段許可下，才進行適量的運動。如免疫力低下者，應改採室內運動（跑步機、爬樓梯），避免公共場所感染風險。

大腸癌｜大腸癌康復者運動4大注意事項

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1. 循序漸進

切忌操之過急，運動強度和時間應逐步增加。

2. 注意身體反應

如果在運動期間感到極度疲憊、噁心、心跳或血壓急速上升，或運動後疲倦超過30分鐘仍無法恢復，應立即停止並諮詢醫生。

3. 避免在免疫力低下時外出

化療期間如果免疫力低下，應避免到公共場所運動，改為室內快走、跑步機或上下樓梯等。

4. 特殊情況的考量

  • 骨轉移：應避免對轉移病灶或附近肌肉造成直接負載的運動。
  • 淋巴水腫：在阻力運動時應穿著壓力衣，並緩慢增加訓練重量。
  • 神經病變：若症狀惡化，應停止訓練或調整方式。
  • 人造口：應注意感染風險，避免引起腹腔內壓力過大的運動。

黃軒補充，過往已經有研究指出，每天適度運動運動能夠減少23%任何型態的大腸癌和27%晚期的大腸癌。反之，不論男女，久坐不動者罹患晚期大腸癌的風險增加20%。他解釋，規律運動可以加速消化，減少腸道內暴露在酸性或對人體有害的致癌物質的時間。亦可以提高身體利用胰島素、將飲食中糖轉化為能量，降低血糖濃度來預防大腸癌。

大腸癌｜宜2年做1次大腸檢查 高危人士留意身體徵兆

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學在其Facebook專頁提醒大眾，定期做大腸鏡檢查和糞便篩檢很重要。詹宜學引述台灣衛福部統計，每2年做一次糞便篩檢，能夠降低35%大腸癌死亡率。他亦呼籲10大高危人士要小心留意身體異狀，越早發現和治療，治癒機率越高：

大腸癌｜10大高危人士

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

詹宜學亦曾列出以下7大症狀，呼籲多加留意身體異狀，尤其是排便習慣轉變：

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大腸癌｜5大方法預防大腸癌

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