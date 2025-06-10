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GU優惠｜GU將軍澳分店結業大減價　全場男女裝低至半價手袋/服飾/襪$29起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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GU將軍澳東港城分店結業大減價，全場男女裝低至半價，人氣手袋/服飾/襪$29起。

【GU結業/將軍澳/坑口/東港城】繼去年9月銅鑼灣希慎廣場分店結業後，GU再宣布其位於將軍澳坑口東港城的分店將於6月15日結束營業。為清空庫存，店內自6月6日起至結業日推出限時清貨促銷，全場商品低至半價，部分貨品更低至$29起，吸引大批街坊搶購。

為清空庫存，GU店內自6月6日起至結業日推出限時清貨促銷，全場商品低至半價，部分貨品更低至$29起。(網上圖片)

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GU分店結業優惠｜清貨促銷減價

日本快時尚品牌GU，作為Uniqlo的姊妹品牌，近年在香港市場迅速擴張，短短5年間分店數量由6間增至11間。不過，擴張步伐近期有所放緩，繼去年9月銅鑼灣希慎廣場分店結業後，GU再宣布其位於將軍澳坑口東港城的分店將於6月15日結束營業。

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GU分店結業優惠｜價格$29至$149

GU東港城分店自2018年開業，作為品牌首批進駐香港的門市之一，近7年間深受將軍澳居民喜愛。店內近日張貼「結業營業通知」，寫道：「感謝顧客一直以來的支持，6月15日為本店最後營業日。」清貨期間，男女裝服飾、手袋、內衣、襪子等一應俱全，價格由$29至$149不等，包括恤衫、長褲、短褲等熱門單品，吸引不少街坊蜂擁而至。

GU分店結業優惠｜街坊不捨

GU的結業消息令區內居民感到惋惜，不少街坊表示，東港城分店結業另他們失去一個方便且實惠購物熱點。有顧客感嘆：「GU的服裝款式新穎，價格親民，這間店關閉真的很可惜。」GU去年在將軍澳日出康城新開分店，為區內居民提供替代選擇，稍為緩解結業帶來影響。

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