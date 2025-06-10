GU優惠｜GU將軍澳分店結業大減價　全場男女裝低至半價手袋/服飾/襪$29起

【GU結業/將軍澳/坑口/東港城】繼去年9月銅鑼灣希慎廣場分店結業後，GU再宣布其位於將軍澳坑口東港城的分店將於6月15日結束營業。為清空庫存，店內自6月6日起至結業日推出限時清貨促銷，全場商品低至半價，部分貨品更低至$29起，吸引大批街坊搶購。

▲ 為清空庫存，GU店內自6月6日起至結業日推出限時清貨促銷，全場商品低至半價，部分貨品更低至$29起。(網上圖片)

最新影片︰

GU分店結業優惠｜清貨促銷減價

日本快時尚品牌GU，作為Uniqlo的姊妹品牌，近年在香港市場迅速擴張，短短5年間分店數量由6間增至11間。不過，擴張步伐近期有所放緩，繼去年9月銅鑼灣希慎廣場分店結業後，GU再宣布其位於將軍澳坑口東港城的分店將於6月15日結束營業。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

GU分店結業優惠｜價格$29至$149

GU東港城分店自2018年開業，作為品牌首批進駐香港的門市之一，近7年間深受將軍澳居民喜愛。店內近日張貼「結業營業通知」，寫道：「感謝顧客一直以來的支持，6月15日為本店最後營業日。」清貨期間，男女裝服飾、手袋、內衣、襪子等一應俱全，價格由$29至$149不等，包括恤衫、長褲、短褲等熱門單品，吸引不少街坊蜂擁而至。

GU分店結業優惠｜街坊不捨

GU的結業消息令區內居民感到惋惜，不少街坊表示，東港城分店結業另他們失去一個方便且實惠購物熱點。有顧客感嘆：「GU的服裝款式新穎，價格親民，這間店關閉真的很可惜。」GU去年在將軍澳日出康城新開分店，為區內居民提供替代選擇，稍為緩解結業帶來影響。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

更多相關內容︰

結業優惠｜天仁茗茶荃灣千色匯分店結業 買任何茶飲送$10現金券

自助餐優惠︱金茂深圳JW萬豪酒店限時突發優惠 $20任食刺身/壽司/扒/港式點心小食

雪糕優惠｜GODIVA限時5日軟雪糕買一送一 5款口味朱古力豆同步優惠

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5