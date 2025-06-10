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招聘熱話｜殯儀館$45000高薪聘請仵工　4項工作職責曝光惹議：一啲都唔易賺

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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殯儀館$45,000高薪聘請仵工，4項工作職責曝光惹議：一啲都唔易賺！

月薪4.5萬元殯儀館「筍工」？近日，紅磡寰宇殯儀館在勞工處刊登招聘仵工的信息，月薪高達3萬至4.5萬元，更有膳食津貼，不過招聘廣告中列明需要超時工作；而4項工作職責卻引網民熱議，直言這份工作並非想像中簡單：「一啲都唔易賺」。

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招聘熱話｜月薪$45,000每周返工6日

據殯儀館刊登的招聘廣告顯示，職位名稱為「仵工（紅磡殯儀館）」，該職位的學歷要求僅須小一程度，但要有3年相關經驗；語言方面「良好粵語優先，懂讀寫中文」，還補充稱不論男女均可應徵。

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而待遇方面，每月月薪為3萬至4.5萬元（似乎工作量而定），另有膳食津貼；每日返工時間為9小時，由上午7時至下午4時，每周工作6日，採取輪休制；大約每7日需要值班通宵一次，且明言「間中需要超時工作」。

而該職位的4項工作職責分別是負責棺木運送、處理遺體、先人化妝及殮房清潔等工作。

招聘熱話｜網民：一啲都唔易賺

該工作的招聘廣告在網絡引起熱議，不少網民看完其工作職責及待遇後，認為這份工作並不簡單，「唔好以為真係好容易，呢份人工我可以話畀你聽，一啲都唔易賺，信不信由你」、「仵工同時人化妝點會係同一份工，你一個價一個人做兩個職位」、「淨係受唔到突然通宵」、「返6日，要shift，要通頂，要OT，返工時間Kam……其實人工唔算好吸引」、「咁都只得三四萬？」、「一個星期要返六日就會冇癮」。

有支撐在醫院工作的網民表示，「根據做醫院嘅經驗，OT就一定㗎，而且都唔係間中，應該會係經常，萬一有人過身，你無可能等到第二日先去處理嘛，同埋一睇職責就知，你咩都要識咩都要做，應該會好辛苦（加上人手唔夠）」；不過亦有部分網民躍躍欲試。

目前該職位的招聘信息已無法在勞工處網站及東華三院官網搜尋，相信是已招到合適的員工。

 

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