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中年好聲音3︱趙浚承首個特輯《我的世界是圓的》　公開心路歷程獲譚詠麟黃日華現身鼓勵

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撰文： 文體藝online

發布時間： 44 分鐘前

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《我的世界是圓的》趙浚承

【中年好聲音3 / 趙浚承 / 我的世界是圓的】前男子組合Square成員趙浚承（Gary）在組合解散後以個人名義出道，後來專注在廣州與拍檔經營球場生意，也是明星足球隊的成員，今年透過參加《中年好聲音3》比賽再戰幕前。 

在YouTube頻道「音樂好時光」一連四集的節目《我的世界是圓的》，帶大家看Gary從方（Square）到圓（足球、球場）的心路歷程，Gary參與《中年好聲音3》比賽重新回到舞台上，這樣走了一個圈，到底有何得着呢？

《我的世界是圓的》四集的主題分別是「挑戰」、「伯樂」、「際遇」、「家人」，讓大家從不同角度全方位認識真實的趙浚承。

中年好聲音3｜趙浚承愛妻親臨現場打氣勁有愛　占士丁丁再出殺手鐧獻唱張學友經典情歌

《我的世界是圓的》趙浚承

中年好聲音3︱前輩親自教路

《我的世界是圓的》首集「挑戰」中，Gary要挑戰和克服畏懼，直上廣州塔玩全球最刺激的高空踩鋼線。身為明星足球隊成員的Gary，在《我的世界是圓的》第二集「伯樂」中，Gary好幸福得到許多前輩如譚詠麟，黃日華，陳友，徐榮及吳家樂等等給予鼓勵。

另外，Gary和羅鈞滿在疫情期間，得知有些住在深圳卻在香港返學的跨境學童，無法上學亦沒任何課外活動，所以資助這班小朋友埸地，並安排教練，讓小朋友在學習外亦有團體交流機會，更成立了「大灣區港人體育協會」。

《我的世界是圓的》趙浚承

中年好聲音3︱家人支持追夢

《我的世界是圓的》第3集「際遇」，Gary由出道的男團Square至今再次踏上舞台參加《中年好聲音3》，這段日子的際遇和心態，有否令Gary一度失意喪志？最終如何搵到自己個方向？Gary又透露參加《中年好聲音3》時，最怕望到評判，Gary更會提到那個歌手對他影響最大。

在第4集「家人」，Gary最大的動力就是家人，媽媽、太太和囝囝，節目中會首度公開，一眾親人一直以來是如何關心及支持Gary繼續在娛樂圈發展，繼續追逐夢想。

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趙浚承 吳家樂 徐榮 陳友 黃日華 譚詠麟 歌手 中年好聲音

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