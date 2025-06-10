珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光

【元朗/朗屏邨/墮樓/自殺】珍惜生命！元朗朗屏邨今日（10日）凌晨1時58分，有人發現一名男子倒臥在元朗朗屏邨燕屏樓對開，而且重創昏迷，送院後證實搶救不治。據了解，24歲的男死者生前與女友育有3子女，令事件引起外界關注。

今日（10日）凌晨1時58分，警方接獲一名保安報案，指發現一名男子倒臥在元朗朗屏邨燕屏樓對開，懷疑有人從高處墮下。警員及救護人員到場，立即將昏迷的男傷者送往博愛醫院搶救，惜最終不治。警方經初步調查，相信姓成的男死者(24歲)從上址一走廊墮下，由於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，案件列自殺。

▲ 今日（10日）凌晨1時58分，有人發現一名男子倒臥在元朗朗屏邨燕屏樓對開，而且重創昏迷，送院後證實搶救不治。

死者生世背景曝光

據了解，死者生前為一名地盤工人，與女友育有一子兩女。死者生前疑因賭博，致欠下巨額債項，曾多次向親友透露無法解決，萌生死念。

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自殺先兆｜9大輕生警號

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與情緒受困者對話5大要點:

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防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

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