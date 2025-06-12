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食腦蟲｜女子露營用自來水洗鼻　意外感染食腦變形蟲8日後不治

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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女子露營用自來水洗鼻，意外感染食腦變形蟲8日後不治。

【食腦蟲/ 食腦阿米巴原蟲/ 腦膜炎/致命】小心寄生蟲！美國德州一名71歲女子在露營時使用自來水清洗鼻腔，不料卻因此感染食腦變形蟲，患上原發性阿米巴腦膜腦炎，並在發病8日後不幸去世。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）發表的病例報告，事發於去年，該名女子本來健康狀況良好，德州衛生部門認為，她可能是在當地一個露營地使用裝有房車供水系統的自來水，進行鼻腔沖洗時被感染，並在4天內開始出現發燒、頭痛和精神狀態改變等嚴重的神經系統症狀。

報告指出，女子被診斷為原發性阿米巴腦膜腦炎，這是一種由福氏耐格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri，又名Brain-eating amoeba，通常稱為食腦阿米巴原蟲）引發的腦部感染；儘管女子在症狀出現後馬上接受了治療，她仍發生了癲癇，並在症狀出現8天後死亡。實驗室事後進行檢測，確認其腦脊髓液中含有變形蟲。

CDC表示，食腦變形蟲感染通常發生在參加「娛樂性水上活動」之後，然而使用非蒸餾水進行鼻腔沖洗也有可能感染阿米巴腦膜腦炎。根據調查結果，該女子近期並未接觸任何水上活動，但就曾在發病前多次使用露營車內未經煮沸的水進行鼻腔沖洗。

調查亦發現，露營車內的清水箱在事發前3個月，即女子購買車子時，便已被注滿可能受污染的水；而與飲用水系統相連的日用水系統也有可能是污染來源。

CDC最後強調，進行鼻腔沖洗時，使用蒸餾水、消毒水或生理食鹽水對於降低感染風險至關重要。

食腦蟲｜死亡率高達99％

台灣外科醫生袁俊文曾在分享病例時表示，過往有文獻報告指出「食腦變形蟲」有大可能是從鼻子進入人腦，提醒市民夏天在野溪、水池戲水屬高危活動，一旦有原蟲或囊體進入鼻腔，原蟲或囊體可能會沿著嗅覺神經，從鼻腔底部顱底入侵腦內，就可能引發腦炎與瀰漫性腦病變，發病後死亡率可達99%。

夏日是水上活動的旺季，故此他建議進行水上活動時，謹記不要把頭浸在水裡面。可以的話，亦盡量不要去不太流動的野溪或水池戲水，減低感染風險。若在戲水後出現頭痛、頸部僵直、嘔吐等症狀，應盡快求醫且告知醫生有曾經到外邊戲水。

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更多相關報道：阿米巴痢疾｜男子頭痛揭染「阿米巴痢疾」　住院1個月離世　疾管署：5大高危族群小心

食腦蟲｜感染食腦蟲後9大症狀

根據台灣衛生福利部疾病管制署資料，感染食腦蟲後會出現9大症狀：

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食腦蟲｜拆解「阿米巴痢疾」

除了原發性阿米巴腦膜腦炎之外，感染食腦變形蟲亦有機會引起「阿米巴痢疾」，根據台灣疾管署疾病資訊，「阿米巴痢疾」為痢疾阿米巴原蟲所引起的傳染病，屬第二類傳染疾病，主要寄生於腸道，大部份感染者症狀不明顯，但痢疾阿米巴原蟲可能侵入宿主的腸壁組織，引發腸道症狀，引起腹部不適、間歇性下痢或便秘，患者可能會有發燒，寒顫、血便或黏液軟便等症狀。

阿米巴性痢疾沒有特別的流行季節，惟注意精神疾病及智能障礙收養機構，因生活習慣、衛生條件、環境污染及群居狀況有較高的感染機會。另外，男同性戀之性行為、免疫能力低下、外遊到此病流行地區後回國、來自流行地區的外籍勞工及移民等，都是阿米巴性痢疾的高危險族群。

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食腦蟲｜避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，食腦變形蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦變形蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不清潔水中游水，游泳時避免嗆水。

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