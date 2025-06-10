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謝安琪患病｜謝安琪傳去年患重病死過翻生　曾被緊急送院做手術憂隨時復發

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 30 分鐘前

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有傳Kay去年患重病，相當驚險！

【謝安琪/張繼聰/爆肺】48歲的謝安琪（Kay），近期為慶祝出道20周年，馬不停啼宣傳新歌《50/50》，同時亦分享快將踏入50歲的心路歷程：「你走到40多歲，有一件事是你之前沒有經歷過的，就是向下，就是身體會開始告訴你，很殘酷的。」Kay對身體狀況這麼感觸原來是有原因的，有傳她去年曾患重病，需緊急入院做手術，並擔心隨時會復發！

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謝安琪患病｜入行20年三度爆肺

Kay與張繼聰婚後育有一子一女，快將18歲的大仔張瞻（James）上月中學畢業，Kay感性發文：「那個稚嫩的攣髮小孩，今天已成了台上那挺拔自信的少年。」但有指現時家庭生活美滿的Kay，今年想重拾樂壇的一姐地位，因此近來積極宣傳新歌。

不過Kay入行以來身體多次出現問題，健康情況一直受關注。她於2005年入行後，憑一首《姿色份子》打響知名度，卻在2006年因未婚懷孕而宣布暫別樂壇，直至2007年才復工。此時身體卻開始響起警號，在2008年11月，Kay因氣胸（爆肺）需入院接受手術，據知Kay的左肺曾三度爆裂，已做過三次手術，同時有心律不正情況，令她唱歌不能用力。

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謝安琪患病｜有傳去年患重病死過翻生

近日又有周刊爆料，指Kay原來曾於去年患重病，需緊急送往仁安醫院做手術，不過兩公婆為免事件曝光，患重病一事只有身邊數名好友知情。經過一年多的治療及休養後，Kay如今已康復，不過她身邊友人透露Kay一直很擔心會舊病復發：「依家情況叫做穩定咗落嚟，而兩公婆經歷患難之後，比以前更加珍惜對方，互相扶持，人前人後都好恩愛！」

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友人更指出，死過翻生的Kay，目前最希望挽回昔日樂壇一姐地位，現正密鑼緊鼓推出更多作品。其實Kay因健康問題，歌唱事業自2010年起步入低潮，直至2014年才重上軌道，其後她轉與麥浚龍合作，直至2021年她離開幻國文化，自資成立唱片公司「淺白本部」，成為獨立歌手至今，並希望憑努力再創事業高峰。

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