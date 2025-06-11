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長壽之道｜日本最搞笑「自拍婆婆」西本喜美子病逝享年97歲　72歲學攝影P圖專影鬼馬相

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 27 分鐘前

最後更新： 11 分鐘前

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AI 摘要
  • 西本喜美子因病逝世，享壽97歲
  • 72歲開始攝影，作品搞笑可愛
  • 實踐「活到老、學到老」精神

【長壽／養生／攝影／自拍】日本知名攝影師西本喜美子被粉絲稱為「自拍婆婆」，25年前因兒子在補習班教授攝影技巧，開啟了她晚年攝影生涯，曾拍攝被裝進垃圾袋、掛在晾衣架等各種搞笑可愛的作品而爆紅。然而，近日傳出西本喜美子因病逝世，享壽97歲。家屬透過社交平台證實死訊，令粉絲深感惋惜。

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西本喜美子的兒子西本和民於本月9日下午透過她的IG帳號發文，表示上月因病住院的母親已於9日安詳離世，享壽97歲。葬禮將遵照遺願由親屬舉行家族葬，「對於母親生前承蒙各位的厚愛與關照，謹致由衷感謝。」

西本和民提及，母親的攝影生涯長達25年，「母親總是帶著笑容享受創作。為了帶給更多人歡樂，她創作了無數作品。」、「雖然母親直到72歲才展開攝影人生，但能在創作路上遇見各位、得到大家的支持，讓她的第三人生更加豐富，真的非常感謝。」

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據日媒《朝日新聞》、《Yorozoo News》報道，西本喜美子有「自拍婆婆」（自撮りおばあちゃん）之稱，72歲才開始學習攝影的她，透過IG分享各種趣味、搞笑又可愛的作品，甚至舉辦個人作品展，因而受到海內外粉絲關注，追蹤人數超過38萬，如今卻傳出因膽管癌在熊本病逝的消息。

報道指出，西本喜美子出生於巴西，8歲才返回日本，定居熊本縣熊本市，早年做過美容師、競輪選手。72歲時因兒子西本和民在補習班教授攝影技術，決定開始學習攝影，74歲更學習電腦修圖，實踐「活到老、學到老」精神，豐富了第三人生。

直至離世前4天，西本喜美子的社交平台仍更新自拍照，畫面中粉白櫻花盛開，她的笑容依舊燦爛。

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長壽之道｜人生最重要的3件事：興趣、朋友、可表現的舞台

西本喜美子生前曾被問及養生秘訣時表示，她沒有特別的養生方法，只保持著「想不斷挑戰的心」，而興趣、朋友，以及能展現自我的舞台，是她認為人生最重要的三件事。西本喜美子認為，對攝影與生活的熱情不受年齡限制，只要保持對周遭事物的熱情，每一天都會活得更精彩。

西本喜美子逝世消息傳出後，粉絲紛紛留言表達不捨，「想像您一樣活著，期盼您一路好走」、「非常喜歡喜美子，以及您所拍攝的作品，謝謝您帶給我們的歡樂，衷心期盼您一路好走。」

同場加映｜解構5大長壽藍區飲食和生活方式

台灣營養學家洪泰雄在其Facebook專頁分析關於長壽藍區的養生習慣，引述一項《國家地理》研究，透過觀察5大長壽藍區居民的生活習慣，得出長壽的共同點，以下逐一解構五地的生活和飲食：

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長壽藍區｜9大長壽共同點

洪泰雄指出，這些地區的人一般較少患慢性疾病且較長壽，原因與生活和飲食息息相關，他列出9大共通日常生活習慣如下：

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