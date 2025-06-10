《女神配對計劃》｜被傳與葉蒨文同居　曾展望1句回應盡顯暖男　自爆童年曾患1病【附常見ADHD症狀】

【女神配對計劃／葉蒨文／曾展望／緋聞／愛回家】近日TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》首播，藝人曾展望（GM）與葉蒨文（Sophie）這對《愛．回家之開心速遞》熒幕情侶最令人期待，節目播出後甚至傳出兩人已經撻著的緋聞。曾展望接受訪問時澄清二人關係，一句盡顯暖男風度，難怪冧掂女神葉蒨文！

27歲TVB藝人曾展望（GM）近日參與戀愛真人騷《女神配對計劃》，首播第一集向女神葉蒨文（Sophie）真情表白而爆紅。兩人曾在《愛．回家之開心速遞》飾演情侶而互生情愫，亦有不少觀眾認為兩人外形匹配。他在《女神配對計劃》透露自己當時拍劇時，已對Sophie有好感，而Sophie亦坦承對方是自己的理想型，但兩人未有機會深入互相認識。簡單幾分鐘對談中，GM成功令Sophie心動，最終接受對方繼續追求。曾展望在節目中突破自我，公開示愛：

我好少咁主動，因為我怕瘀，不過我更加唔想你畀人追咗，所以我過嚟追你，畀個機會我哋試吓。

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

最新影片：

《女神配對計劃》｜童年曾患ADHD 從一次街訪闖進娛樂圈

曾展望偶然因為一次街訪，被邀請加入清談節目《#後生仔傾吓偈》，2018年首次在節目亮相跳到幕前。其後，他在2021年加入《愛．回家之開心速遞》飾演接龍員工「Mike」一角，成功入屋，與葉蒨文（Sophie）成為熒幕情侶。他亦曾演出《青春不要臉》、《金宵大廈2》、《法證先鋒V》等劇集，同時主持《Mayanne小喇叭》、《奇情谷》等節目，作多方面發展。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

除了演藝事業外，曾展望更是多才多藝。他擅長彈吉他、打籃球、手球和田徑，更從小學三年級到中一期間學習拉丁舞，曾參與東亞運表演。他曾接受訪問時透露，自己童年時期曾患過度活躍症（ADHD），專注力僅能維持不足10秒。當時曾經做過網上測試和見醫生，需要服用藥物控制病情。但因為服食專注力失調的精神科藥物後，會導致情緒壓抑。為了專心考試，只吃了1個月藥物後就沒有再服藥。

《女神配對計劃》｜澄清緋聞盡顯風度

對於外界盛傳兩人已秘戀的傳聞，曾展望日前透過TVB訪問時鄭重澄清並回應與Sophie的關係：

我都想，邊有咁快，啱啱先係節目認識追求中。

他坦言對網民的熱情支持感到受寵若驚，但強調希望大家給予空間葉蒨文，不想對方感到有壓力，只想她開心選擇自己的幸福，盡顯暖男一面和風度：

我始終未追到，都係啱啱開始 ，雖然我見到大家都好祝福我哋，但我希望佢可以冇壓力揀一個自己認為開心幸福嘅選擇， 希望佢唔好因為群眾壓力而覺得好似要揀我，總之無論係點 ，我都好多謝大家同一定會俾心機。

過度活躍症｜ADHD非小朋友「專利」

本港精神科專科醫生熊書揚曾受訪指，65%兒童患者長大後仍有ADHD症狀，兒時「坐唔定、紮紮跳」更會轉化為做事甩漏易分心、「份份工做唔長」、甚至衝動消費等，往往到事業發展受挫，出現情緒問題才能識別，但可透過藥物及認知行為治療控制病情。

她又列出部分常見ADHD症狀：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她解釋，ADHD源於腦內多巴胺水平失調，去甲腎上腺素失調亦有影響，病人或易專注力失調，難集中精神工作，亦有屬過度活躍，即控制不到個人衝動，部分人屬合成類別則同時有兩種症狀。

過度活躍症｜欠專注做事易甩漏 「份份工做唔長」

ADHD病人成年後，「過度活躍」的症狀亦會有所轉變。熊醫生稱，成年患者性格或傾向衝動，且愛插話，易有社交障礙；加上專注力不足，易有「拖延症」，即不能按時完成工作或做事甩漏；同時坐立不安或體現於愛轉工，種種因素致「份份工都做唔長」。另外，由於病人自制力較弱，揸快車、酒駕、過度揮霍，以至犯罪機率，均高於常人。

熊醫生引述研究指，ADHD病人有機會與遺傳或懷孕時期暴露於風險因素有關，如母親在懷孕期間酗酒、或本身出生時未足月等，大部分人在12歲前已有病徵，部分人尚可憑智能等其他方面能力克服，變相令家人和老師等未必容易識別，「衝動」本質亦可能隨年紀增長而有所減退，惟65%患者長大後仍受症狀困擾，尤其一旦有機會晉升，工作或愈來愈需要組織及集中力，難適應要求下，更有可能出現抑鬱或焦慮等情緒；曾有病人到中年升到較高職位，但被投訴做事無條理，久而久之出現情緒問題，求醫才發現自己年輕時已患ADHD。

相關文章：

非常醫生｜治療ADHD醫生發現自己竟是ADHD 曾輟學做工廠賣點心35歲考入醫學院

【ADHD】香港ADHD成人患者多達15萬人 金像獎最佳導演：確診 ADHD不代表世界末日

ADHD｜前幼稚園老師家有ADHD兒 「神隊友」媽媽：要用對方法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5