預防中暑︱天文台錄得今年最高溫35.6°C！1區近39°C破40年紀錄　專家教中暑急救法：熱傷害可致命

【天文台／高溫天氣／打風／中暑／中暑急救】好熱啊！隨著熱帶低氣壓逼港，截至下午16時50分，天文台總部錄得最高氣溫35.6度、流浮山更高溫逼近39度，為該氣象站設立40年來最高紀錄。為防止中暑，TOPick整合了醫生專家意見，教大家中暑急救處理方式「懶人包」，慎防熱傷害致命。

受高空反氣旋影響，本港天氣持續酷熱。根據天文台今日（10日）截至下午16時50分錄得氣溫數據，天文台尖沙咀總部在近下午2時，錄得最高溫35.6度，不但打入十大最高溫紀錄，更為近62年來最高，與1963年6月錄得的當月最高氣溫並列為「最熱6月天」。另外，流浮山在今日下午亦錄得最高達38.9度高溫，為該氣象站設立40年來最高紀錄。

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天文台先後發出特別天氣提示，提醒市民高溫天氣持續，請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時儘快求醫。另指位於南海中部的廣闊低壓區正距離本港約800公里，預測該低壓區會在今晚至明早（11日）逐漸發展為熱帶低氣壓，天文台會最早於明早發出一號戒備信號，並評估是否需要在星期四（12日）改發更高熱帶氣旋警告信號。

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内地女子確診熱射病 致死率逾50%

内地曾有一宗因高溫天氣導致命危個案：廣東東莞在去年夏季錄得氣溫突破36℃，一名44歲女工人在工作期間突然意識不清，出現滿頭大汗、全身發燙、肌肉痙攣等症狀，送院後確診「熱射病」，測得體溫為39℃，更因病情危重，而被轉送至深切治療部。

東莞市人民醫院ICU主任付春來提醒，熱射病是高溫相關急症中最嚴重的情況，屬於嚴重中暑症狀，死亡率超過50%；即使痊癒，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。 熱射病常見症狀 如下：

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另外，仁安醫院急症科顧問醫生老永基曾接受訪問時指，當人體無法有效散熱，便有機會出現較輕微的熱痙攣（又稱熱抽筋）、嚴重的熱衰竭（Heat exhaustion）及可致命的 熱中暑（Heat stroke） 。症狀如下：

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此外，香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝曾接受TOPick訪問時都有指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，熱衰竭患者會出現脫水的狀況，感到口渴，皮膚濕冷，體溫一般不超過攝氏40度，神智清醒。

而中暑是有機會致命，患者體溫一般超過攝氏40度，同樣會出現頭暈、肌肉抽筋等症狀，但由於無法揮發汗水，因此整個人會如發高燒一樣，身體發熱、皮膚發紅，並可能出現語無倫次、行為異常，甚至神智不清的情況。如體溫持續過高，有機會出現多重器官衰竭，包括心臟、肝臟、腎臟等；亦有機會引發橫紋肌溶解症，即肌肉溶解的情況，肌肉酵素會堵塞腎小球，導致腎臟功能受損，可能需要洗腎。

中暑急救「懶人包」

1. 戶外熱傷害急救法

高曉輝醫生提醒大家如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

當患者因熱衰竭被送到急症室，醫生會為其量體溫，評估神智，如神智清醒，體溫未符合中暑的條件，且出現脫水的情況，醫生會為患者打點滴，吊生理鹽水，讓患者充分休息，補充水分，當情況好轉後便可出院。

另外，家醫科醫師吳培文在《節氣保健室》節目教大家「熱傷害急救5步驟」：

迅速將患者移至陰涼通風處

鬆開患者衣物，幫助散熱

可用濕毛巾擦拭或扇風降溫

小口補充10至15°C白開水，或無糖電解質飲品，穩定體溫。切勿飲用冰水、含糖飲料、咖啡或酒精等刺激性飲品。

如有頭暈、意識模糊、噁心嘔吐等症狀，立即就醫處理，避免惡化。

2. 中暑患者急救法

至於中暑患者，高曉輝醫生指一般會用濕毛巾為其抹身，或在額頭、腋下、腹股溝位置進行冰敷，甚至使用冷凍氈設備；另外亦可採取體內降溫的方法，如注射冷凍的生理鹽水，將血液降溫。醫生亦會使用探熱器，持續監測患者體溫，以免體溫驟降。

仁安醫院急症科顧問醫生老永基亦教如何處理中暑人士：

全力降溫：第一時間將患者移至就近的陰涼地方或室內，並解鬆及除去多餘衣物，若有水則可潑濕患者身體，然後再撥扇或用小風扇吹；如果有冰塊或冰袋可放在頸、腋下及腹股溝大動脈附近，能幫助患者降溫。

補水要視乎神志：假如患者清醒，可以讓他飲水或運動飲品補充水份及電解質，但若已神志不清或失去知覺，則不應強行餵其喝水。

打999求救：熱傷害可以致命，應立即致電求救，盡快將患者送院救治。

3. 降溫消暑五大秘訣

TOPick過往訪問過聖約翰救傷會總監鍾展鴻和消防處救護員會總幹事屈奇安，分享降溫消暑的秘訣：

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