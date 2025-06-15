新手爸爸｜陳家樂教做「神隊友」3大要訣　致力於妻女間取平衡：兩個都要很愛

【新手爸爸/陳家樂/連詩雅】新手爸爸陳家樂與大廚Ricky早前現身青衣市場出席「啤酒料理Live Show」活動，去年7月中，陳家樂與連詩雅迎來小千金陳星頤（Camila），轉眼間二人的女兒已經11個月大，今年是陳家樂首度以爸爸身份過父親節！

新手爸爸陳家樂｜明白父母辛勞

雖然愛女Camila是易照顧的寶寶，惟陳家樂自言是緊張爹地，完全體會「長憂九十九」之道理。

家樂說：「因為她每天有著不同的變化，你自然會很緊張，究竟這個變化是好還是不好？因爲她不懂表達，我們只能去猜估，例如她之前胃口很好，但是突然吃得很少，瘦了很多，你就會感害怕，於是請教其他家長及上網搵資料，發現只是最近出牙仔。」

當了爸爸後，陳家樂更加體會到父母的辛勞。他感慨道：「儘管以前已經明白爸爸的辛酸，但當你經歷過的時候，這種理解又更深一層。加上以前家境一般，爸爸為家人而操心，還要外出工作，所以希望可以好好報答他。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

新手爸爸陳家樂｜做「神隊友」3大要訣

曾被太太連詩雅稱讚為「神隊友」的陳家樂，席間分享3大要訣，首先要懂下廚和買餸，他說：「要識得去街市挑選食材，因爲買錯了就是買錯，而且要懂得跟人『打牙骹』，你和街市的姐姐、哥哥談得上，他們有好東西又會推介給你。」

陳家樂續說要成爲神隊友，需要頭腦夠冷靜，他說：

如果整間屋的人都不冷靜，是解決不了事情，所以我的『角色』是偏向冷靜，處理問題時要睇定啲先。

▲ 陳家樂早前出席「啤酒料理Live Show」活動。（大會提供）

某次女兒發燒不退，連詩雅嚇至爆喊，幸而陳家樂鎮定地載母女前往醫院，不過這位暖男丈夫很體諒太太的焦慮：

「始終她是懷胎十個月，感情比我更加濃，其實我也很緊張，但我一定要擔當解決事情那個，像BB發燒，我們要致電醫生問他意見，當醫生說覺得她需要去醫院，我就馬上載她去，並非困難的事，只是要冷靜才可處理到。」

▲ 女兒Camila那麼可愛，難怪陳家樂被融化！（取自instagram）

新手爸爸陳家樂｜平衡妻女間的愛

另外，著緊女兒之餘，亦要懂得照顧太太的情緒，於兩位「愛人」之間取平衡，陳家樂打趣說：「簡單來說，兩個都要很愛。」作為一個好丈夫，當然不能忽略太太，他說：「將心比己，如果回到家沒有人理自己，太太只掛著在房間跟BB玩，我心裡也會不舒服。」

因而夫婦倆間中會抽空拍拖：「不可以因為掛著湊女而沒有二人世界，我們都會去拍下拖、逛逛街、看電影或者舞台劇。」

最新影片推介：

相關報道：

新手爸媽｜連詩雅升呢人母體會父母辛勞 Shiga計劃安排女兒讀國際學校：開心最重要

BB感冒｜連詩雅感冒傳染愛女高燒至40°C Shiga病癒許願：食得瞓得已好感恩

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5