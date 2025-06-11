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KFC優惠｜KFC一連兩周推出6大超值優惠　葡撻買一送一/$50歎6件雞/$5粗薯條

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撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

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熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

KFC一連兩周推出6大超值優惠，即睇詳情！

KFC推出全新優惠！由6月12日至25日起，一連兩周推出6大優惠，其中包括葡撻買一送一、$50歎6件雞、$5普通粗薯條配卡真FING辣粉等，大家的優惠可以由早歎到晚！

KFC優惠｜KFC一連兩周推出6大超值優惠

KFC由6月12日至25日一連兩周推出超值優惠，第一周包括早餐「$22芝士雞肉意式包配熱飲」、「$50 6件雞」；第二周早餐則有「$27醬燒雞扒蛋意式包/家鄉雞扒蛋意式包配熱飲」及上午11時後「經典葡撻買一送一」、「$111超值三人餐」。而兩周同樣有「$5粗薯條(普通)配卡真FING辣粉」優惠，大家可以把握機會與親友一同享用！

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