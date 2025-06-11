颱風蝴蝶｜打風必做9大家居防風措施　專家警告1種情況勿開冷氣

【打風/颱風/颱風蝴蝶/天文台/防風措施】天文台表示，位於南海中部的廣闊低壓區，預料會逐漸發展為熱帶氣旋，將命名為「蝴蝶」（Wutip），天文台最早於明早（11日）發出一號戒備信號，並視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四改發更高熱帶氣旋警告信號。

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颱風蝴蝶｜9大家居防風措施

颱風來襲，當然要留在安全的地方，縱使留在安全的家中，也切忌掉以輕心，家居防風措施要做足，TOPick綜合天文台、房協、消防處及中電的資料，整合出9大家居防風措施，讓大家提前做好準備。

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颱風蝴蝶｜1.玻璃窗貼膠紙

2018年超強颱風「山竹」襲港，當年全港滿目瘡痍，將軍澳日出康城一個單位的主人房窗戶，更被強風吹致爆裂，相當危險。天文台提醒市民，要用膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，可增加窗戶的強度，萬一玻璃破裂，亦可減少它突然爆破的危機，藉以減少損傷。

颱風蝴蝶｜2.遠離當風門窗

天文台提醒，居民不要在寓所當風門窗附近站立，預早選定屋內一個安全地方，萬一玻璃破裂時可以躲避，因為強風下門窗玻璃會承受壓力，如再被物件撞擊容易破裂，造成危險。

颱風蝴蝶｜3.鎖緊門窗

根據天文台資料，在8號烈風或暴風信號生效時，應將門窗鎖緊，若有橫閂亦要加上。如果樓宇單位因裝有鐵閘而將木門打開，有機會產生對流，令玻璃變得無法承受外面的強風而爆裂，故一定要將所有門窗鎖緊。

颱風蝴蝶｜4.遠離破裂玻璃

消防處提醒，如果窗門玻璃爆裂，市民應遠離，不要急於清理，因為碎裂的玻璃帶有尖銳碎片，有機會對人身安全造成威脅，更不要嘗試在強風下自行處理，以免發生危險，應立即關上房門及大門，並致電999求救。

颱風蝴蝶｜5.勿嘗試修補破裂窗戶

如果窗戶破裂，切勿使用不牢固的物體來遮蔽破裂的窗戶，例如木板或書架等，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險。

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颱風蝴蝶｜6.提前搬走易被吹倒的物品

提前將所有容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，包括花盆、傢俱、廣告牌等物品。如家中有露台，可預先將花盆搬進室內。

颱風蝴蝶｜7.清理排水系統防止水浸

消防處提醒，市民應清理排水系統，清除堵塞物，尤其留意露台去水位是否暢通，避免積水而引致水浸問題，同時亦要備妥防水工具，例如橡膠膠靴和防水塑料袋，以保護重要物品。

颱風蝴蝶｜8.勿開啟當風位冷氣機

中電提醒， 強風有機會令冷氣機反方向運轉，導致摩打與強風鬥力，因此應關掉當風位置的冷氣機，否則冷氣機摩打可能會損壞，甚至過熱起火，引致意外發生。

颱風蝴蝶｜9.勿在打風期間檢查水浸車輛

消防處提醒，即使停放在停車場的車輛被水淹浸，也不要在打風期間冒險前往檢查或將車輛移離，以免容易發生意外，市民應在打風過後，確保安全情況下才去採用善後措施。

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