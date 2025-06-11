  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

颱風蝴蝶｜打風必做9大家居防風措施　專家警告1種情況勿開冷氣

家事百科

撰文： 李惠儀

發布時間： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

颱風蝴蝶殺到，即睇9大家居防風措施。

【打風/颱風/颱風蝴蝶/天文台/防風措施】天文台表示，位於南海中部的廣闊低壓區，預料會逐漸發展為熱帶氣旋，將命名為「蝴蝶」（Wutip），天文台最早於明早（11日）發出一號戒備信號，並視乎其與本港的距離和發展速度，評估是否需要在星期四改發更高熱帶氣旋警告信號。

最新影片：

童學園
運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

颱風蝴蝶｜9大家居防風措施

颱風來襲，當然要留在安全的地方，縱使留在安全的家中，也切忌掉以輕心，家居防風措施要做足，TOPick綜合天文台、房協、消防處及中電的資料，整合出9大家居防風措施，讓大家提前做好準備。

點擊圖片放大
+7
+6

颱風蝴蝶｜1.玻璃窗貼膠紙

2018年超強颱風「山竹」襲港，當年全港滿目瘡痍，將軍澳日出康城一個單位的主人房窗戶，更被強風吹致爆裂，相當危險。天文台提醒市民，要用膠紙條貼在當風的大玻璃窗上，可增加窗戶的強度，萬一玻璃破裂，亦可減少它突然爆破的危機，藉以減少損傷。

颱風蝴蝶｜2.遠離當風門窗

天文台提醒，居民不要在寓所當風門窗附近站立，預早選定屋內一個安全地方，萬一玻璃破裂時可以躲避，因為強風下門窗玻璃會承受壓力，如再被物件撞擊容易破裂，造成危險。

颱風蝴蝶｜3.鎖緊門窗

根據天文台資料，在8號烈風或暴風信號生效時，應將門窗鎖緊，若有橫閂亦要加上。如果樓宇單位因裝有鐵閘而將木門打開，有機會產生對流，令玻璃變得無法承受外面的強風而爆裂，故一定要將所有門窗鎖緊。

颱風蝴蝶｜4.遠離破裂玻璃

消防處提醒，如果窗門玻璃爆裂，市民應遠離，不要急於清理，因為碎裂的玻璃帶有尖銳碎片，有機會對人身安全造成威脅，更不要嘗試在強風下自行處理，以免發生危險，應立即關上房門及大門，並致電999求救。

颱風蝴蝶｜5.勿嘗試修補破裂窗戶

如果窗戶破裂，切勿使用不牢固的物體來遮蔽破裂的窗戶，例如木板或書架等，因為它們可能無法承受風力，導致進一步的破損和危險。

同場加映：天文台13大雷暴注意事項

點擊圖片放大
+14
+13

颱風蝴蝶｜6.提前搬走易被吹倒的物品

提前將所有容易被風吹倒的物件綁緊或搬入室內，包括花盆、傢俱、廣告牌等物品。如家中有露台，可預先將花盆搬進室內。

颱風蝴蝶｜7.清理排水系統防止水浸

消防處提醒，市民應清理排水系統，清除堵塞物，尤其留意露台去水位是否暢通，避免積水而引致水浸問題，同時亦要備妥防水工具，例如橡膠膠靴和防水塑料袋，以保護重要物品。

颱風蝴蝶｜8.勿開啟當風位冷氣機

中電提醒， 強風有機會令冷氣機反方向運轉，導致摩打與強風鬥力，因此應關掉當風位置的冷氣機，否則冷氣機摩打可能會損壞，甚至過熱起火，引致意外發生。

颱風蝴蝶｜9.勿在打風期間檢查水浸車輛

消防處提醒，即使停放在停車場的車輛被水淹浸，也不要在打風期間冒險前往檢查或將車輛移離，以免容易發生意外，市民應在打風過後，確保安全情況下才去採用善後措施。

更多打風相關資訊：

颱風摩羯｜打風落雨衣服難乾有「噏味」　家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】

打風過關｜學校停課一家大細想趁風假北上？　各通關口岸開放/港鐵/高鐵交通安排一覽

靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

颱風桃芝｜落雨返工鞋襪濕漉漉　8大速乾防腳臭方法
09:24 2024/11/14
颱風桃芝｜落雨返工鞋襪濕漉漉　8大速乾防腳臭方法
打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
08:56 2024/11/14
打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
颱風摩羯｜打風落雨衣服難乾有「噏味」　家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】
16:48 2024/09/05
颱風摩羯｜打風落雨衣服難乾有「噏味」　家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】
颱風摩羯｜打風落雨趕返工鞋襪濕透　必學8大快速乾鞋法防腳臭
12:09 2024/09/06
颱風摩羯｜打風落雨趕返工鞋襪濕透　必學8大快速乾鞋法防腳臭
颱風摩羯︱細數香港10大最強颱風山竹僅排第8　排第1「風王」最高陣風259km/h
14:46 2024/09/05
颱風摩羯︱細數香港10大最強颱風山竹僅排第8　排第1「風王」最高陣風259km/h
靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵
18:38 2024/09/02
靚媽精明眼｜消委會測試9成即食麵含潛在致癌物　打風儲糧必備7款4星以上安全即食麵
行雷閃電｜天文台13大避雷安全須知　在家避免接觸的物品？原來沖涼都唔得？
13:56 2024/06/03
行雷閃電｜天文台13大避雷安全須知　在家避免接觸的物品？原來沖涼都唔得？
颱風命名2025｜熱帶氣旋新增3個名字　天馬/海星/布里由哪個國家提出？【附20大港人票選颱風名】
18:56 2025/05/29
颱風命名2025｜熱帶氣旋新增3個名字　天馬/海星/布里由哪個國家提出？【附20大港人票選颱風名】

你可能感興趣

颱風桃芝｜落雨返工鞋襪濕漉漉　8大速乾防腳臭方法
09:24 2024/11/14
颱風桃芝｜落雨返工鞋襪濕漉漉　8大速乾防腳臭方法
打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
08:56 2024/11/14
打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
颱風摩羯｜打風落雨衣服難乾有「噏味」　家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】
16:48 2024/09/05
颱風摩羯｜打風落雨衣服難乾有「噏味」　家居達人教10招速乾貼士【附3招除噏味方法】
生活智慧 颱風 家電 家具 天文台

最高瀏覽

珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
名人健康丨曾被指暴瘦出入癌症中心　62歲TVB視帝傳患末期癌病最新狀態曝光
名人健康丨曾被指暴瘦出入癌症中心　62歲TVB視帝傳患末期癌病最新狀態曝光
女神配對計劃︱葉蒨文曾展望被爆荃灣同居　GM無奈回應與女神現時關係
女神配對計劃︱葉蒨文曾展望被爆荃灣同居　GM無奈回應與女神現時關係
歌手轉型｜前英皇歌手印度出家後返港宣布退出娛圈　曾不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間
歌手轉型｜前英皇歌手印度出家後返港宣布退出娛圈　曾不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間
公屋熱話｜母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋　苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰
公屋熱話｜母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋　苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰