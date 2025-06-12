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林超英專訪丨心疼基層節能數十載　75歲林超英因1人打破慣例開冷氣原因極窩心

醫健人物

撰文： 容惠玲

發布時間： 16 分鐘前

最後更新： 16 分鐘前

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75歲林超英打破慣例開冷氣，背後原因極窩心。

【林超英／冷氣／省電／養生】每到香港夏天，不少網民便會想起長年堅持不開冷氣的天文台前台長林超英，甚至以「瘋子」來嘲笑他的行為。不過，75歲的「超英哥」卻往往可以一笑置之，近日他接受TOPick專訪時便透露其實已為1人破例，目前已經開了冷氣，而且背後原因極為窩心。

林超英1原因抗拒開冷氣

儘管早已退下官場多年，林超英卻仍然非常心繫民生，尤其關注基層於炎夏的生活，不時走訪劏房戶。有人大開冷氣，另一邊廂有基層卻無力負擔高昂電費「唔敢開冷氣」，林超英這時便會與後者分享不少製造氣流之法，希望為他們的生活略盡綿力。

基層是最辛苦 尤其劏房戶、掃街姐姐、街邊檔主.....我開冷氣多少會有罪疚感，雖然開冷氣可以令自己涼快，但同時會令氣候問題加劇，變相傷害沒有開冷氣的人，儘管可能我唔認識他。

對於網民經常以「瘋子」來形容他，林超英卻完全不介意，反而覺得自己帶動了人們對「環保」的注意:

我最開心見到愈來愈多人行來我身邊講「超英哥，我都唔開冷氣」。

同場加映｜林超英分享「無冷氣消暑4招」

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破例開冷氣 原因極窩心

75歲的「超英哥」與其他家中長輩一樣，再大的堅持往往會因為對家人的愛錫而有所動搖:

我甚麼時候會開冷氣？孫女來家的時候，她父親說要開，你知道老來從子，總要聽仔話，於是便為孫女破例開冷氣。

不過，為了取得平衡，他又悄悄地透露其實當中做了一些手腳:

我出了小小古惑，我沒有告訴兒子，我將冷氣調到27度，我亦專登換了一部一級能源標籤的冷氣機。

同場加映｜林超英不開冷氣金句：

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冷氣開27度好處多

提起冷氣，眼前的天文台前台長又再不絕滔滔不絕解釋冷氣開27度好處多，尤其節省電費方面:

27度是人體覺得舒服溫度，我鼓勵大家嘗試，冷氣27度加一把風扇，便已經非常涼快，更重要是，可以呃到電錶，電錶不知道開了冷氣。

林超英分享慳電大法

林超英75歲養生之道

腰圍長期保持32寸的「超英哥」，笑言自己的主要養生之道，便是退而不休「無事搵事忙」:

我經常會參與慈善機構工作，又會到不同學校做演講....尤其喜歡與後生仔交流，自己都好像變後生。

他又指，除了心態要保持樂觀年輕，飲食要注重蛋白質攝取，也要忌暴食，運動亦要有堅持，他更透露原來退休後最大開支，便是花在健身教練上，因為要防跌倒：

教練問我目標是什麼，我回應他主要想防跌....對長者很重要，因為一出事往往性命難保，千萬不要跌壞髖關節。

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