食用安全｜港人亞硝酸鹽攝入量低於安全標準　食安中心研究揭青豆角含量最高

【食安中心/ 硝酸鹽/ 亞硝酸鹽/ 總膳食研究報告】本港食安中心昨公布香港第二次總膳食研究的第二份報告，就食物中的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量，及相關的膳食攝入量進行研究，結果顯示本港整體人口的攝入量處於安全範圍，對健康構成風險或影響的機會不大。

該報告就食物中的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量，以及相關的膳食攝入量進行研究。研究一共檢測了187種食物的硝酸鹽和亞硝酸鹽含量，其中有百分之九十七檢出硝酸鹽，百分之三十二檢出亞硝酸鹽。在所有食物組別中，「蔬菜及蔬菜製品」的硝酸鹽平均含量最高，每公斤達690毫克；攝入量一般的成年人口和較年輕群組從膳食攝入的硝酸鹽絕大多數來自該食物組別，佔硝酸鹽總膳食攝入量約9成，其中單是葉菜已佔7至8成。至於亞硝酸鹽，就以青豆角的平均含量最高（每公斤12毫克），其次分別是蔬果汁、蘿蔔糕、芥蘭、椰菜和西瓜，每公斤含量為6.4至9.9毫克。

根據研究結果，硝酸鹽攝入量一般和攝入量高的成年人每日從膳食攝入的分量分別為每公斤體重3.8毫克和8.0毫克，而較年輕群組的攝入量則分別為每公斤體重4.1毫克和8.9毫克。而亞硝酸鹽攝入量一般和攝入量高的成年人每日從膳食攝入的分量分別為每公斤體重0.014至0.018毫克和0.025至0.029毫克，較年輕群組的亞硝酸鹽攝入量則分別為每公斤體重0.019至0.025毫克和每公斤體重0.038至0.045毫克。

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關於硝酸鹽及亞硝酸鹽對健康的影響，中心發言人表示，硝酸鹽本身沒有毒性，但可被口腔中的細菌轉化為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽可令血液中的血紅蛋白氧化成正鐵血紅蛋白，從而降低血液攜帶氧氣的能力；此外，亞硝酸鹽亦可能促成N-亞硝基化合物的形成，而部分此類化合物具有致癌性。然而，若從正常膳食中的蔬菜攝入硝酸鹽，蔬菜中的維他命C等其他生物活性物質或有助抑制內源形成N-亞硝基化合物。

香港人的硝酸鹽及亞硝酸鹽攝取量又是否安全？根據歐洲食物安全局的評估，硝酸鹽的每日可攝入量參考範圍為每公斤體重1.05至9.4毫克。至於亞硝酸鹽，聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會和歐洲食物安全局訂定的每日可攝入量同為每公斤體重0.07毫克。按此標準，本港整體成年人口和較年輕群組從膳食攝入的硝酸鹽和亞硝酸鹽，分別處於每日可攝入量參考範圍內和低於每日可攝入量，因此對一般市民的健康構成即時風險或影響的機會不大。

中心發言人提醒，市民應保持均衡飲食，每日進食最少三份蔬菜和兩份水果，並在膳食中加入更多種類的蔬菜，包括花菜、果菜、瓜菜及菇菌等。另外，市民亦應妥善貯存和處理蔬菜，例如貯存非即時食用或出售的蔬菜在雪櫃内，烹煮前徹底清洗、按情況去皮，或以沸水烹煮代替炒菜，以減少蔬菜的硝酸鹽含量和亞硝酸鹽的形成。

香港第二次總膳食研究評估香港市民和不同人口組別從膳食攝入一些可能有潛在食物安全風險的化學物質的分量，以及評估攝入該些物質對健康帶來的風險。整項研究由2023年2月開始進行，預計於2026年年底前完成，有關其他化學物質組別的研究報告會分期公布，並上載到食安中心網頁www.cfs.gov.hk。

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