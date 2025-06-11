生日禮物｜容祖兒生日收特製蛋糕越唱越強　呵護粉絲大送代言產品禮物

【樂壇天后/容祖兒/代言人】樂壇天后容祖兒（Joey）16日生日，但Joey生日前夕仍努力工作，未有提前放假，她獲中式保健品牌位元堂再次邀請為其皇牌產品野生蟲草皇擔任星級代言人，日前拍攝新一輯廣告，更獲送贈特製蟲草蛋糕慶生，夠晒健康！

▲ 6月16日是Joey的45歲生日！

香港最受歡迎中式保健品牌位元堂再一次邀請樂壇天后容祖兒（Joey）為其皇牌產品野生蟲草皇擔任星級代言人，日前Joey化身健康大使，以女皇造型拍攝新一輯廣告，適逢是Joey的生日月，品牌非常貼心地送上拍攝造型的蟲草蛋糕為她慶生，令Joey喜出望外！

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拍攝期間Joey大方分享自從擔任代言人後身體越來越好：「無咁容易攰同病 ， 今次我拍攝新一輯嘅代言人廣告，仲收到位元堂送嘅野生蟲草皇特製蟲草生日蛋糕，為咗可以同我啲粉絲分享我嘅喜悅，我仲簽埋親筆簽名版野生蟲草皇，希望佢哋鍾意，－齊關注呼吸道健康，個肺同氣管都可以『越嚟越強』。」

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