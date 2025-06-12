71優惠2025｜七一回歸地產建設商會旗下商場大優惠　送餐飲禮券/戲票買1送1/酒店住宿大抽獎

【71回歸28周年/七一優惠/香港地產建設商會】為慶祝香港特別行政區（香港特區）成立28周年，香港地產建設商會（REDA）即日起至今年年底，於旗下遍布香港、九龍和新界約80個商場，推出豐富多元的優惠及慶祝活動，優惠包括零售、餐飯現金券、戲院現金劵、美食禮劵、折扣優惠等，與市民共賀回歸盡享節慶體驗。

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71優惠2025｜多元化活動

是次慶祝活動包括餐飲、購物和娛樂等。各參與商場將提供獨家優惠、特別活動以獨特的體驗，吸引本地居民和訪港旅客。活動不僅為香港特區成立28周年增添喜慶氣氛，還致力於推動社區參與和促進經濟活力。

消費券與折扣：零售及餐飲現金券、購物及美食禮券、各類折扣優惠。

會員與泊車優惠：會員積分獎賞、信用卡簽賬禮遇、泊車優惠。

禮品與娛樂：精美禮品及回歸大禮包、戲院現金券及戲票買一送一優惠等。

71優惠2025｜抽獎遊戲

為提升節日氣氛，多個商場將舉辦獎品豐富的大抽獎及遊戲活動。獎品種類吸引，包括豪華酒店住宿及餐飲套餐、最新智能手機、貴重黃金飾品，以及澳門食玩旅遊套票等，為市民增添歡樂與驚喜。

▲ 即日起登記成為CHILL Club會員，於場內指定商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲得「樂享食買玩」價值HK$50或HK$100玩樂組合。

即日起至2025年7月13日即場登記成為CHILL Club會員︰

1. 即可享用超過20個商戶所提供之全年獨家優惠。

2. 於場內指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，即可獲得「樂享食買玩」價值HK$50或HK$100玩樂組合。

▲ 中環街市即日起至7月6日推出優惠。

即日起至7月6日優惠：

1. 憑即日電子貨幣消費滿HK$500*，可獲贈總值HK$40的現金券（包括HK$20購物現金券及HK$20餐飲現金券各一張）。

2. 憑即日電子貨幣消費滿HK$800*，可獲贈總值HK$70的現金券（包括HK$50購物現金券及HK$20餐飲現金券各一張）。

*最多兩組不同商戶之有效電子貨幣消費單據，每張單據最少消費滿HK$100。

71優惠2025｜Fashion Walk、雅蘭中心

7月1至31日，hello會員於Fashion Walk或雅蘭中心的個人護理及美容、時尚及飾物或餐飲參與商戶累積電子消費滿指定金額，並上載單據至恒隆商場App / 香港恒隆微信小程序，可獲贈豐富獎賞！

獎賞一：消費滿 HK$600 獲贈一張HK$20恒隆電子現金禮券及一張HK$20恒隆電子餐飲優惠券

獎賞二：消費滿 HK$2,800 或以上額外獲贈四張HK$20恒隆電子現金禮券

獎賞三：消費滿 HK$6,500 或以上額外獲贈一份Jo Malone London指定精品

此外，7月1日至8月31日，訪港旅客無須消費，登記成為hello會員並親臨Fashion Walk、山頂廣場及雅蘭中心賓客服務台出示有效抵港旅遊憑證，即可換領一套總值HK$200恒隆電子優惠券。名額有限，先到先得，換完即止。

71優惠2025｜MOSTown 新港城中心

▲ H･COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，有機會換領MOSTown新港城中心英皇戲院現金券及MOSTown新港城中心購物電子禮券。

即日至7月31日，H･COINS會員以電子貨幣即日消費滿指定金額，並必須於消費當日親臨L3會員專區登記，成功登記賺取H Coins後，有機會換領MOSTown新港城中心英皇戲院現金券及MOSTown新港城中心購物電子禮券。H･COINS會員以電子貨幣即日消費滿HK$1,000，即可換領HK$100 MOSTown新港城中心英皇戲院現金券一張；其中一組有效發票為即日晚上6時後商場任何餐飲商戶發出（需達HK$100或以上），更可換領HK$30 MOSTown新港城中心餐飲電子禮券一張。（數量有限，換完即止）

71優惠2025｜Hopewell Club

▲ Hopewell Club會員全年購物及餐飲優惠下載Hopewell Club手機應用程式並登記成為會員，即可享近40 個合和商圈商戶提供之限定購物及餐飲優惠。

合和商圈

即日起至12月31日，Hopewell Club會員全年購物及餐飲優惠下載Hopewell Club手機應用程式並登記成為會員，即可享近40 個合和商圈商戶提供之限定購物及餐飲優惠。優惠內容包括自助山4人同行一人免費、合和酒店旗下餐飲85折優惠等。詳情請參閱 Hopewell Club手機應用程式。

悅來坊

Hopewell Club會員全年購物及餐飲優惠，下載Hopewell Club手機應用程式並登記成為會員，即可尊享近20個悅來坊商戶提供之限定購物及餐飲優惠。優惠內容包括美國冒險樂園代幣優惠、丸龜製麵88折、元氣壽司9折等。詳情請參閱Hopewell Club手機應用程式。

71優惠2025｜The Point 會員

Moko新世紀廣場

7月1日起，The Point會員在MOKO新世紀廣場「即賺分」參與商戶以電子貨幣作任何消費，即送B+ cinema MOKO戲票買一送一電子贈券一張。（名額共500個，送完即止）

新城市廣場

1. 6月28日至7月1日，香港居民或訪港旅客於新城市廣場3期任何商鋪以電子貨幣單一消費滿HK$500或以上，即可換領HK$20 一田禮券。須登記成為The Point會員以享用此優惠。（每日名額50個，合共200個名額）



2. The Point會員以71積分可換領高達HK$280吃喝玩樂商場禮券，包括兩張HK$50 Play Park電子禮券、兩張HK$50新城市廣場3期餐飲電子禮券、一張歡樂天地10個代幣券、一張美國冒險樂園10個代幣券、兩張HK$10商場茶飲券及兩張HK$10商場餐飲電子禮券。（合共280個名額，換完即止）

北角滙

▲ 北角匯推出內地旅客優惠。

此外，訪港內地旅客於北角匯免費登記成為The Point會員，即可獲價值HK$355鮑魚及購物禮券迎新大禮包。

天晉滙

7月1日首200名The Point會員於天晉滙單一消費滿HK$200，即可獲 HK$100美食電子優惠券。

大埔超級城

7月1日市民身份證如果含有「2」或「8」數字，於大埔超級城指定櫃枱出示身分證明文件即可換領HK$20肯德基餐飲現金券一張。須登記成為The Point會員以享用此優惠。

V city / V Walk

7月1日首 100 名香港居民或訪港旅客於V city指定商戶單一消費滿HK$280，即可獲贈HK$40一田禮券。

7月1首280名香港居民或訪港旅客於V Walk兩個指定類別商戶消費滿 HK$500，即可獲贈HK$50萬寧贈券。

YOHO系列商場（形點、元點及加點）

7月1日The Point 會員即日於YOHO系列商場「即賺分」參與商戶累積消費滿HK$500或以上，即可換領HK$20一田禮券一張。*只限於首300名The Point會員 *每張發票金額須達 HK$100 或以上。

資料來源︰香港地產建設商會

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