睡眠健康｜半夜扎醒打鼻鼾或口乾反映臟腑健康 中醫：流口水代表脾虛【附助眠貼士+茶療】

睡覺流口水，以為好小事？其實代表脾胃虛！原來不同睡覺表現、半夜扎醒時間，統統都反映各個臟腑健康與否。以下立即交由中醫拆解各類睡眠症狀，及教大家養好睡眠質素的方法。

睡眠症狀無分年紀

影響睡眠品質的因素可分4類：心腎失交、心肝火旺、心血不足或痰濁擾心。註冊中醫師李善同解釋，學生及上班族時常用腦過度操勞，易致心腎不交。脾氣暴躁者易心肝火旺，臉黃氣喘或經量少之女士為心血不足，常見於更年期婦女。過量進食使痰濁擾動心神、太飽「頂住」，亦會導致難以入睡甚至失眠。

長時間睡眠不足會可引發一系列身體問題，形成惡性循環。而且無分年齡，長者、成年人甚至幼稚園學童，都會有各樣睡眠問題。

▲ 註冊中醫師李善同建議大眾一般至少睡6小時，並於晚上11時前入睡。

幼稚園學童壓力大致磨牙多夢

李醫師指由於正值發育階段，兒童及青少年的體質多為「心氣有餘、脾常不足」，即心氣及陽氣旺盛，脾胃則較弱。從臨床觀察，大部分孩童均有腸胃問題，而即使小至幼稚園學童，也因備戰小學面試而壓力過大，出現多夢、脾氣暴躁等問題。由於孩童大多難以清晰表達自身健康狀況，故好靠家長觀察。16歲以下青少年及孩童入睡後易見以下症狀：

流口水



因脾具統攝津液之功能，睡覺流口水代表脾虛不攝，使津液外流。流口水的量愈多，代表脾胃愈虛弱。



因脾具統攝津液之功能，睡覺流口水代表脾虛不攝，使津液外流。流口水的量愈多，代表脾胃愈虛弱。 磨牙、輾轉反側、大叫



因心肝火旺所致，病人容易脾氣暴躁，亦伴隨唇色赤紅、大便乾硬等症狀。長時心肝火旺有機會影響專注力及記憶力，睡醒亦見呆滯。

因心肝火旺所致，病人容易脾氣暴躁，亦伴隨唇色赤紅、大便乾硬等症狀。長時心肝火旺有機會影響專注力及記憶力，睡醒亦見呆滯。 夢遊



中醫認為病人神魂不安，心神不定。

▲ 一般人於 60 歲前不應有夜尿。

半夜抽筋痺醒因氣血不足

至於20至40歲的成年人，大多因工時長及壓力而睡眠不足又瞓得差，以下為常見問題：

半夜抽筋



轉個身突然小腿、腳趾甚至手指抽筋，意味氣血不足、流通不暢或筋脈較寒，建議病人日常可多拉筋或暖敷預防。



轉個身突然小腿、腳趾甚至手指抽筋，意味氣血不足、流通不暢或筋脈較寒，建議病人日常可多拉筋或暖敷預防。 手腳麻痺



有機會因腕管綜合症或頸椎病所致，中醫角度同樣視為氣血不足，嚴重者甚至每晚都會痺醒。宜避免冷氣或風扇直吹手腳或頸部，四肢冰冷者應做好保暖，或需服中藥疏通經絡及筋膜。



有機會因腕管綜合症或頸椎病所致，中醫角度同樣視為氣血不足，嚴重者甚至每晚都會痺醒。宜避免冷氣或風扇直吹手腳或頸部，四肢冰冷者應做好保暖，或需服中藥疏通經絡及筋膜。 口乾口渴



一夜要起身數次飲水，仍覺口乾口渴，代表肺胃陰虛，身體無法將水份轉化為津液。單靠喝水無法改善，需循養陰方向調理。



一夜要起身數次飲水，仍覺口乾口渴，代表肺胃陰虛，身體無法將水份轉化為津液。單靠喝水無法改善，需循養陰方向調理。 夜尿頻繁



腎氣虛弱不足，男士或患前列腺問題，嚴重者一晚可如廁逾10次。夜尿可分兩類，一為不多喝水，夜尿卻依然量多兼頻密。另一類為不多喝水，尿量少卻尿意頻繁，嚴重影響睡眠質素。夜尿頻繁常見於60歲以上長者，一至兩次屬正常範圍。



腎氣虛弱不足，男士或患前列腺問題，嚴重者一晚可如廁逾10次。夜尿可分兩類，一為不多喝水，夜尿卻依然量多兼頻密。另一類為不多喝水，尿量少卻尿意頻繁，嚴重影響睡眠質素。夜尿頻繁常見於60歲以上長者，一至兩次屬正常範圍。 潮熱盜汗



常見於更年期女性，因腎陰虛而致潮熱盜汗，嚴重者會熱醒、一晚需多次更換衣物。



常見於更年期女性，因腎陰虛而致潮熱盜汗，嚴重者會熱醒、一晚需多次更換衣物。 打鼻鼾



有機會是睡眠窒息症的警號，高危族群為嚴重鼻敏感、鼻甲骨或扁桃腺肥大，或肥胖人士因舌頭阻塞氣道所致。患者因呼吸受阻使血含氧量下降，腦部反覆發出訊號讓身體調整呼吸，睡眠質素大受影響。患者大多醒來仍覺非常倦怠，而睡眠窒息症亦會增加併發高血壓、心臟衰竭、心律不正、缺血性中風甚至猝死的風險。

若因上述症狀而求醫，中醫會先了解病人狀況再對症下藥，以改善其睡眠質素。一般而言失眠可靠內服中藥調理，若病人神氣不定且狀態漂浮，有機會配合針灸處理。嚴重鼻鼾於中醫角度為源於痰濕阻礙清竅，可透過持續針灸迎香、印堂等穴位，使呼吸道變得暢通。

▲ 午睡有助放鬆養神，但時間宜控制於20至30分鐘內，過長或使晚上難以入睡。

扎醒時間反映臟腑健康

中醫有「子午流注」之說，即一日12時辰對應人體12條主要經絡。如晚上11時至凌晨1時走膽經，在中醫角度膽屬「發動機能」的角色，人體五臟六腑的狀態皆取決於膽，故建議大家於此時段內入睡。

若長期晚於凌晨1時入睡，容易動力變低、猶豫不決或反應變慢。另凌晨1至3時走肝經，長期失眠者易雙眼發紅，臉黃晦暗兼容易頭暈。

長期晚睡或失眠會影響健康，而半夜扎醒的時間也反映各類身體問題。如凌晨3至5時走肺經，患敏感咳嗽者容易於此時段病發，因肺部想排走邪氣而咳醒，嚴重鼻敏感者亦有機會發作。清晨5至7時則為大腸經運行時間，脾胃虛弱者或於此時段出現「五更瀉」，天未亮就被洩瀉困擾。部分打工仔長期於清晨5至6時起床準備上班，有機會導致排便不規律。

▲ 暖水浸腳有助促進氣血循環，改善因心腎不交而致的睡眠問題。

睡眠質素比時長重要

李醫師建議一般睡眠時長為至少6小時，宜於晚上11時前入睡。她指最直接的判斷方式為醒來後是否精神充足，從而判斷自身所需的睡眠時間。不過，睡得多也不代表睡得好，因淺睡、易醒、夢多、醒來倦怠無精神等症狀均反映睡眠質素欠佳。

李醫師強調，培養健康生活習慣是改善睡眠質素的重要一環。如多曬太陽有助身體分泌褪黑激素，由於曬太陽後14至16小時，大腦松果體便會開始分泌褪黑激素，故舉例晚上11時睡覺，最好早上7至9時曬曬太陽。日間亦可多做運動鬆弛神經，惟需避免睡覺之前進行劇烈運動。

長期失眠者則不應飲用任何帶咖啡因的產品，提神飲品更是可免則免，而煎炸、辛辣食品因會刺激心火，亦應少吃。

4招助眠大法

針對各種睡眠問題，李醫師整理一系列浸腳、呼吸、穴位按摩等方法，全方位助大家放鬆身心、安神助眠。

1. 暖水浸腳

位於足底的湧泉穴屬腎經重要穴位之一，暖水浸腳有助促進氣血循環，改善心腎不交，幫助入眠。若病人連帶有月經失調的問題，可將水浸至腳踝內側上3吋的三陰交穴，一併解決月經問題。

2. 呼吸法

可學習腹式呼吸及478呼吸法，前者以慢吸、慢呼的方式平靜心神，後者以4下吸、7下閉氣、8下呼氣的呼吸規律調節心率及神經，放鬆身心。

3. 穴位按摩

安眠穴位於耳珠後方凹陷位置，可於此輕按或打圈。另若小朋友不肯睡覺，亦可輕掃位於眉心的印堂穴，從上至下每日輕掃50至80下，有助安定心神、紓緩躁動情緒。

4. 暖敷穴位

暖敷位於肚臍下方的氣海及關元穴，可「引火歸元」，將上升之陽氣引回腎中，幫助入眠。

養心安神茶療

睡寶寶安神茶



材料：淮小麥、炙甘草各20克，酸棗仁10克，大棗8至10粒，水適量



做法：所有材料倒進杯內，焗茶服用



＊適合夜間亢奮或胡思亂想，覺得心虛膽怯、心神不寧之人士。可於睡前兩小時飲用，有助養心安神、養肝安魂。惟夜尿頻繁且量多者則未必適合，應向中醫查詢。

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