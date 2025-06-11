直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　靠1療法腫瘤縮細一半自揭因1生活習慣發現患癌

【彭皓鋒／御用惡人／TVB／直腸癌】54歲「TVB御用惡人」彭皓鋒自2023年7月證患直腸癌3期後，一直積極抗癌，而且近日亦終迎來好消息。他接受傳媒訪問時透露靠1療法，腫瘤已縮細近一半，不過，花費卻不菲，目前月花3萬抗癌，致積蓄散盡。

彭皓鋒近日接受傳媒訪問時透露自身抗癌進展，他指經朋友介紹，目前正口服幹細胞藥物抗癌，現時身體狀況樂觀，腫瘤亦由8.8厘米縮至4.8厘米。另外，他又澄清無眾籌醫藥費，懷疑可能曾提及手術費要30萬，所以引起誤會，但由於現在已經有好轉，亦不會考慮做手術。

不過，彭皓鋒承認近3萬元的醫藥費非常「重皮」，耗盡了自己積蓄。已經停工一年的他，因此打算積極復工，日前到西雙版納拍攝網劇，本周更會去湛江登台，下月再去馬來西亞登台。問及抗癌心得，他則分享飲食要少糖少鹽、多飲水及保持好心態。

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最新影片:

直腸癌｜自揭因1生活習慣發現患癌

彭皓鋒與太太過去曾接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，指發現患癌的起因是排便習慣改變，由以往不時便秘至日痾數次。

突然開始肚痾一日兩三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。

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直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

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直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

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