  • 30°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　靠1療法腫瘤縮細一半自揭因1生活習慣發現患癌

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【彭皓鋒／御用惡人／TVB／直腸癌】54歲「TVB御用惡人」彭皓鋒自2023年7月證患直腸癌3期後，一直積極抗癌，而且近日亦終迎來好消息。他接受傳媒訪問時透露靠1療法，腫瘤已縮細近一半，不過，花費卻不菲，目前月花3萬抗癌，致積蓄散盡。

彭皓鋒近日接受傳媒訪問時透露自身抗癌進展，他指經朋友介紹，目前正口服幹細胞藥物抗癌，現時身體狀況樂觀，腫瘤亦由8.8厘米縮至4.8厘米。另外，他又澄清無眾籌醫藥費，懷疑可能曾提及手術費要30萬，所以引起誤會，但由於現在已經有好轉，亦不會考慮做手術。

不過，彭皓鋒承認近3萬元的醫藥費非常「重皮」，耗盡了自己積蓄。已經停工一年的他，因此打算積極復工，日前到西雙版納拍攝網劇，本周更會去湛江登台，下月再去馬來西亞登台。問及抗癌心得，他則分享飲食要少糖少鹽、多飲水及保持好心態。

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片:

Sick問識答
Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

直腸癌｜自揭因1生活習慣發現患癌

彭皓鋒與太太過去曾接受資深傳媒人汪曼玲YouTube節目訪問，指發現患癌的起因是排便習慣改變，由以往不時便秘至日痾數次。

突然開始肚痾一日兩三次，以前係兩三日先去到一次，一開始覺得幾好呀可以減埋肥，但一路持續一兩個月覺得唔對路，就去睇腸胃科醫生建議我去照腸鏡，然後就發現有病。

點擊圖片放大
+4
+3

直腸癌4大徵狀

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘曾指出，一般罹患大腸直腸癌初期症狀較不明顯，多數患者會有以下病徵，若出現這些「自覺症狀」，務必提高警覺、提早篩檢治療：

點擊圖片放大
+3
+2

直腸癌10大警訊+6大高危群組

根據台灣癌症基金會網站，如果市民發現自己有以下10種直腸癌症狀，建議盡快就醫：

點擊圖片放大
+9
+8

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

患癌危機丨54歲前TVB綠葉王患直腸癌試盡坊間抗癌法　腫瘤由8厘米縮至5.5厘米
18:08 2025/02/28
患癌危機丨54歲前TVB綠葉王患直腸癌試盡坊間抗癌法　腫瘤由8厘米縮至5.5厘米
直腸癌｜54歲TVB「御用惡人」患3期直腸癌抗癌近2年 1原因堅拒化療　電療後2個月近況曝光
12:21 2025/04/17
直腸癌｜54歲TVB「御用惡人」患3期直腸癌抗癌近2年 1原因堅拒化療　電療後2個月近況曝光
直腸癌｜TVB御用惡人彭皓鋒患3期直腸癌　搏到盡為籌30萬手術費　復工內地登台
10:35 2025/06/02
直腸癌｜TVB御用惡人彭皓鋒患3期直腸癌　搏到盡為籌30萬手術費　復工內地登台

你可能感興趣

患癌危機丨54歲前TVB綠葉王患直腸癌試盡坊間抗癌法　腫瘤由8厘米縮至5.5厘米
18:08 2025/02/28
患癌危機丨54歲前TVB綠葉王患直腸癌試盡坊間抗癌法　腫瘤由8厘米縮至5.5厘米
直腸癌｜54歲TVB「御用惡人」患3期直腸癌抗癌近2年 1原因堅拒化療　電療後2個月近況曝光
12:21 2025/04/17
直腸癌｜54歲TVB「御用惡人」患3期直腸癌抗癌近2年 1原因堅拒化療　電療後2個月近況曝光
直腸癌｜TVB御用惡人彭皓鋒患3期直腸癌　搏到盡為籌30萬手術費　復工內地登台
10:35 2025/06/02
直腸癌｜TVB御用惡人彭皓鋒患3期直腸癌　搏到盡為籌30萬手術費　復工內地登台
健康問題 彭皓鋒 便秘

最高瀏覽

珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
名人健康丨曾被指暴瘦出入癌症中心　62歲TVB視帝傳患末期癌病最新狀態曝光
名人健康丨曾被指暴瘦出入癌症中心　62歲TVB視帝傳患末期癌病最新狀態曝光
女神配對計劃︱葉蒨文曾展望被爆荃灣同居　GM無奈回應與女神現時關係
女神配對計劃︱葉蒨文曾展望被爆荃灣同居　GM無奈回應與女神現時關係
歌手轉型｜前英皇歌手印度出家後返港宣布退出娛圈　曾不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間
歌手轉型｜前英皇歌手印度出家後返港宣布退出娛圈　曾不滿悼念嫲嫲歌曲被批浪費時間
公屋熱話｜母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋　苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰
公屋熱話｜母親離世繼父變戶主帶新歡回公屋　苦主險遭趕出兼替父交租大呻崩潰