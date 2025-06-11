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宅男女神︱女歌手復出首回應出軌傳聞　離婚後搬回娘家解釋濫用公屋指控

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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宅男女神李蘊復出首回應出軌傳聞，離婚後搬回娘家解釋濫用公屋指控。

【李蘊 / 單親媽媽 / 公屋】現年33歲「宅男女神」李蘊（Renee）在與內地金融才俊羅章冠（David）在2015年結婚，三年抱兩，婚後分別育有現時9歲大女羅紫晞和6歲細仔羅明新，李蘊亦專心相夫教子淡出幕前，其後更移居廣州住豪宅。可是，在今年3月，李蘊卻突然宣布在2023年已離婚，並復出樂壇。

近日四出接受訪問宣傳的李蘊，相隔12年再推出新歌《由自可》，在昨日（6月10日）現身網台受訪透露，今次自資6位數宇出新歌，並直言雖然感到吃力但也要做，因為有作品推出末可以讓大家知道她重返娛樂圈，希望可以多些工作機會。

李蘊更坦白表示現在每日直播唱歌，靠觀眾打賞，每月收入約有5位數字，但強調要好努力做才行：「否則手停口停。」可是她避談贍養費問題。

宅男女神︱女歌手爆已離婚2年後首出新歌《由自可》　親填詞訴心聲：避得一時卻停頓人生

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宅男女神︱李蘊首回應出軌傳聞

另外，早前她與前夫羅章冠齊為女兒慶祝9歲生日，李蘊指與前夫不是仇人，而且二人始終是一對小孩的爸爸媽媽，同時表示子女也知父母離婚，並認為在現今世代這是很普遍的事。

但羅章冠曾在個人社交平台指被背叛、被傷害，甚至暗示有人「派帽」，李蘊首次親向傳媒解釋指，每個人情緒都會有不好的時候：「但很多事係不需要向全世界人交代，自己知就可以。」被追問是否涉及第三者，她猶豫一回才回答說不想再講，因為已是兩年多前的。

至於離婚後由廣州豪屋搬回香港娘家的公屋住，被質疑「屈蛇」，對入住公屋資格，李蘊解釋跟足程序申報，自己一直沒除名。當被問房署有否聯絡她時，李蘊只「耍太極」回應會與有關方面溝通。

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