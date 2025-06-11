結業潮︱曾獲美領事大讚 「This This Rice」添飯餸連環執笠　總廚咁樣回應？

【結業潮/兩餸飯/添飯餸】2022年獲美國駐港澳總領事梅儒瑞（Gregory May）大讚「價格實惠得嚟又好味」的添飯餸（ThisThisRice），為香港兩餸飯龍頭店之一，高峰期擁有10間分店，惟本港飲食業市道插水，「添飯餸」亦難逃結業命運。有網民發現西灣河店已拉閘貼上招租告示，上環店同樣以每月7.7萬元招租中。

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添飯餸結業︱一連4間添飯餸連環結業

有網民近日在社交平台表示，連鎖兩餸飯店「添飯餸」接連結業，包括位於上環及西灣河的分店，亦有網民留言回應灣仔及紅磡店，同樣拉閘未見營業，似乎已結業。在舖位頂讓的facebook專頁可見，上環「添飯餸」面積約550平方呎連同450平方呎閣樓，現正以7.7萬元月租招租，並指適合各類型小食、外賣店或茶飲店頂手，設備齊全可即定即做。

▲ 上環店以每月7.7萬元招租中。（香港舖位專組餐廳頂手/頂讓fb）

「添飯餸」為香港兩餸飯龍頭店之一，其官方IG顯示，高峰期擁有10間分店，遍布港九，最初因2022年當時美國駐港澳總領事梅儒瑞初嘗兩餸飯，並在灣仔店內「手指指」挑選餸菜時說「This This This」，因而得名「ThisThisRice」，掀起一時熱話。而早前藝人周潤發亦曾光顧「添飯餸」，令其聲名再次大噪。不過，近年飲食業市道低迷，餐飲業經營困難，「添飯餸」灣仔店早前曾推出30元三餸飯放題救市。

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添飯餸結業︱網民：周潤發都救佢唔到

不少網民對於「添飯餸」結業的消息大感驚訝，無預警下相繼結業，「周潤發都救佢唔到」、「掛埋招租板，即係真係執笠了」、「西灣河呢間幫襯過兩次, 冇第三次」、「門口價錢表冇晒，裏面空空如也」、「如果搵到錢，租約到期唔會執」，更有網民擔心「添飯餸」會全線結業。

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有報道指，「添飯餸」總廚回覆指西灣河及紅磡店的確因租約期滿或營利不佳而結業，但灣仔及上環店屬加盟店，未知道真正結業的原因。

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