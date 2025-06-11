L'ECOLE珠寶藝術學院珍藏展覽 絕版珠寶初稿+13件首飾免費入場
撰文： 何偉雄
發布時間： 1 小時前
談珠寶品牌，Van Cleef & Arpels最叫人佩服，除了推出不少巧奪天工的珠寶外，更開設L’ECOLE珠寶藝術學院，讓大家透過課程、影片和短期展覽等，了解珠寶的一切。
轉眼間，L'ECOLE亞太分校早已在K11 ＭUSEA迎來第五周年，與此同時，更由即日起於香港大學美術博物館舉行名為《筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）》展覽，藉此探索不同著名法國珠寶品牌珠寶圖稿的豐富歷史。
整個展覽沒有數千萬元珠寶首飾，換來的是富歷史價值的手繪珠寶初稿，這些初稿由構圖至水粉畫繪圖都別具獨特性，呈現珠寶製造過程在不同階段中的藝術美感、色彩和材料應用。
難得的是盡管這些圖稿在創作中非常重要，甚至是當時工匠們的直接參考對象，但有關珠寶圖稿的研究及著作卻是有限，而且展出機會更是罕見，因此鮮為大眾所知。
今次L'ECOLE珠寶藝術學院所帶來的初稿除了有Van Cleef & Arpels外，更不乏其他珠寶品牌如Cartier等珍藏，合共展出約百幅精選繪圖及13件珠寶作品，絕對值得大家一睹這些富歷史的圖作。
《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年（1770-1990）》展覽info
日期：即日至10月5日
時間：星期二至六（9:30am - 6pm）
星期日（1pm - 6pm）
星期一、公眾及大學假期休館
地址：香港大學美術博物館 / 香港薄扶林般咸道90號馮平山樓1樓及2樓
備註：免費入場
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