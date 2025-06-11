L'ECOLE珠寶藝術學院珍藏展覽　絕版珠寶初稿+13件首飾免費入場

談珠寶品牌，Van Cleef & Arpels最叫人佩服，除了推出不少巧奪天工的珠寶外，更開設L’ECOLE珠寶藝術學院，讓大家透過課程、影片和短期展覽等，了解珠寶的一切。

▲ 這一個孔雀冠冕圖來自將約1900年Rene Lalique的設計。

轉眼間，L'ECOLE亞太分校早已在K11 ＭUSEA迎來第五周年，與此同時，更由即日起於香港大學美術博物館舉行名為《筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年（1770 – 1970）》展覽，藉此探索不同著名法國珠寶品牌珠寶圖稿的豐富歷史。

▲ 來自約1770年的的《JOAILLERIE》畫冊，呈現了胸針和吊墜的手繪設計圖，是今次展覽中其中一個重要的珍藏。

整個展覽沒有數千萬元珠寶首飾，換來的是富歷史價值的手繪珠寶初稿，這些初稿由構圖至水粉畫繪圖都別具獨特性，呈現珠寶製造過程在不同階段中的藝術美感、色彩和材料應用。

難得的是盡管這些圖稿在創作中非常重要，甚至是當時工匠們的直接參考對象，但有關珠寶圖稿的研究及著作卻是有限，而且展出機會更是罕見，因此鮮為大眾所知。

▲ 這一張珠寶初稿有160年的歷史，由Mellerio Borgnis設計。

今次L'ECOLE珠寶藝術學院所帶來的初稿除了有Van Cleef & Arpels外，更不乏其他珠寶品牌如Cartier等珍藏，合共展出約百幅精選繪圖及13件珠寶作品，絕對值得大家一睹這些富歷史的圖作。

▲ 是次展覽以手繪初稿為主，展出的首飾只有13件。

《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年（1770-1990）》展覽info

日期：即日至10月5日

時間：星期二至六（9:30am - 6pm）

星期日（1pm - 6pm）

星期一、公眾及大學假期休館

地址：香港大學美術博物館 / 香港薄扶林般咸道90號馮平山樓1樓及2樓

備註：免費入場

▲ 即日起於香港大學美術博物館舉行《筆脈珍傳：法國珠寶巧藝二百年（1770-1990）》展覽，與此同時，香港大學美術博物館與L’ECOLE位於K11 MUSEA的亞太區分校將分別提供多項活動，活動包括現場及線上講座、 L’ECOLE珠寶藝術學院開放日，以及與Beyond Vision International合作為視障人士提供的無障礙導覽。

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