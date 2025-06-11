凱特患癌｜凱特王妃葬禮計劃書曝光　代號「雷丁橋行動」由威廉王子親自策劃

【英國王室/凱特王妃/威廉王子/雷丁橋行動】近期，王室評論員德克斯（Bertrand Deckers）在即將出版的新書中披露了一項絶密計劃——「雷丁橋行動」（Operation Reading Bridge），這是白金漢宮為凱特王妃可能逝世的後續事宜。這項計劃由威廉王子親自命名，背後還蘊含著深刻情感與意義。

▲ 威廉凱特一家五口。（IG圖片）

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凱特王妃葬禮計畫｜「雷丁橋行動」背後含深意

凱特王妃（HRH Catherine, Princess of Wales）自2024年3月診斷罹患癌症以來，其健康狀況一直備受全球關注。儘管她在2025年1月宣布病情已緩解並結束化療療程，逐步恢復公開行程，白金漢宮據傳已為她擬定了一項名為「雷丁橋行動」（Operation Reading Bridge）的應急計畫，以備不時之需。這項計畫由比利時王室評論員伯特朗·德克斯（Bertrand Deckers）在其新書《凱特——那一天……》（Kate – Le jour où…）中首次揭露，計畫代號由凱特王妃的丈夫威廉王子（HRH William, Prince of Wales）親自選定，蘊含深厚情感與象徵意義。

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凱特王妃葬禮計畫｜雷丁是凱特的故鄉

據德克斯描述，「雷丁橋行動」的命名不僅反映了計畫的機密性，更被視為威廉王子對凱特王妃的「愛的宣言」。雷丁（Reading）是凱特王妃的故鄉，她於1982年1月9日出生於英格蘭伯克郡雷丁鎮。這個代號的選擇，體現了威廉對妻子出身地的深情致敬，也顯示他在這項計畫中扮演了核心角色，確保每個細節都無懈可擊。德克斯在新書中指出，這項計畫曝光正值凱特王妃於6月4日在溫莎堡出席青少年會議，顯示她正積極回歸王室職責。

「雷丁橋行動」縮寫「O.R.B.」與英國皇室加冕儀式中的「寶球」（Orb）不謀而合。這顆金球象徵上帝統治世界的權威，在加冕儀式中由君主左手持握，寓意神聖與皇室精神的延續。這種巧合為計畫增添了一層神秘的象徵意義，彷彿將凱特王妃的角色與皇室傳統緊密相連。

凱特王妃葬禮計畫｜英國王室的應急傳統

英國王室長期以來為重要成員的逝世制定詳細的應急計畫，以確保在關鍵時刻能夠迅速且有序地應對。已故女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）的逝世計畫代號為「倫敦橋行動」（Operation London Bridge），而英王查理斯（King Charles）的應對方案則名為「梅奈橋行動」（Operation Menai Bridge）。甚至連白金漢宮的首席捕鼠大臣、虎斑貓拉里（Larry）據傳也有名為「拉里的橋」（Larry's Bridges）的預備方案。相較之下，「雷丁橋行動」不僅延續了這一傳統，更因其個人化的命名而顯得獨特。

凱特王妃葬禮計畫｜計畫曝光引發爭議

儘管凱特王妃的健康狀況已顯著改善，並於1月9日慶祝43歲生日後逐步恢復公開活動，但德克斯的爆料惹起爭議，部分網民質疑這項計畫真實性，認為白金漢宮在凱特王妃病情緩解的情況下，無需如此高調地準備葬禮計畫。不過，白金漢宮對此保持沉默，尚未對德克斯的說法作出任何官方回應。

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