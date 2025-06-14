內地旅客｜內地男遊港花千元數訂旺角賓館　狂列4大雷點批屋內破舊狹窄

外出旅行訂酒店時大多會參考平台上其他住店客人的評價，但即便如此，亦可能遇到「貨不對版」情況。

有來港旅行的內地男子在小紅書發帖，稱自己透過應用程式，花費近1100元人民幣（約1200元港幣）預訂了旺角一間酒店的鐘點房，據店方在平台上公開訊息稱，酒店今年才開業，住客更是好評如潮；然而，待男子到達酒店後卻對眼前景象大跌眼境。

香港遊｜內地客五一假期$700訂劏房式賓館 房間環境震驚網民：寧願瞓麥當勞！

內地旅客｜花錢元訂旺角賓館 入住後大跌眼境

樓主以「香港住宿真的吐了」為題發帖，稱他日前來港旅行時，花費約1200元透過APP預訂了旺角一間「號稱2025年開業」的酒店，住客的留言更是好評如潮；然而，待樓主入住酒店後大失所望，恍然大悟原來平台上的評價「應該是刷了好評的」。

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樓主細數該酒店房間的4大「雷點」：

豹紋墻紙表面骯髒，牆面有2塊大補丁，房間燈光昏暗，「跟小黑屋沒有區別」；

使用有嚴重顆粒感的床墊，樓主懷疑是二手床墊，「感覺快得皮膚病一樣」；

沒有提供浴巾、毛巾等備品，浴室衞生欠佳，「充滿下水道味道，但是邊洗澡邊想吐」；

冷氣機招生大，加之酒店位置靠近馬路，噪聲不斷，影響睡眠。

樓主對該間酒店甚是失望，直言「差到如此地步還是想想不到的，這絕對是我祖國最爛的住宿」，並提醒網民選擇酒店要慎重。

內地旅客｜網民：像拍鬼片的地方

帖文引起網民熱議，紛紛驚訝於酒店房價與房間質素差距大，「用$1100book咗時鐘酒店，用嚟爆房㗎，做咗水魚都唔知」「嚇死人了像拍鬼片的地方」、「天哦，香港住宿這麼差」；帖文被港網民轉載至Threads亦引起熱議，「呢個價可以book到正常四星」、「人哋人生地不熟，邊知啫」、「這樣垃圾的房間，新港人不會住」、「所以唔好話人哋低消費」。

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