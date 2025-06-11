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飛來橫禍｜男嬰被天降烏龜砸中頭亡　飼主判賠金額曝光惹眾怒：還能分期付款

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撰文： 王明芳

發布時間： 57 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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廣東一名8個月大男嬰被天降烏龜砸中頭亡。（AI生成圖片）

內地廣東韶關市一名8個月大男嬰，在小區玩耍時，被一隻烏龜從天而降砸中頭部，緊急送院搶救無效死亡。痛失愛兒的趙姓夫妻，決定憤然向法院提告飼主張姓住戶。近日判決結果出燼，據廣東韶關市中級人民法院公告，飼主須負全責賠償死者家屬128萬元人民幣，並同意以分期付款償還。

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天降烏龜｜8個月男嬰遭烏龜擊中頭部

據內地媒體報道，這宗案件去年底發生在韶關武江區一處小區，當時趙姓夫妻帶著8個月大的兒子在小區玩耍，怎料一隻烏龜突然從天而降擊中孩子頭部，當場頭破血流，夫妻倆即時將孩子送往醫院搶救，惟最終因傷重不治。

經調查發現，烏龜來自區內一名張姓住戶飼養，烏龜高處墮下原因，疑與高處飼養及管理疏失有關。事後，家屬曾與飼主張某、社區物業公司及其保險公司協商賠償未果，於是將上述各方告上韶關市武江區法院，要求賠償人民幣130萬元。

法院判飼主須負全責賠償死者家屬128萬元人民幣，惹得網民怒轟判決太輕。(iStock圖片)

經法院審訊後，認為據《民法典》規定：「飼養的動物造成他人損害的，動物飼養人或者管理人應當承擔侵權責任；但是，能夠證明損害是因被侵權人故意或者重大過失造成的，可以不承擔或者減輕責任。」故此法官認為，張姓住戶作為烏龜的飼養人和所有人，應當對男嬰死亡承擔侵權責任。至於物業公司在事件中並無過失，法院判其及保險公司不須承擔賠償責任。

天降烏龜｜飼主判賠128萬

法院一審依法判決張姓住戶須向男嬰父母賠償128萬元人民幣，惟張姓住戶不服上訴。進入二審後，經韶關市中級人民法院調解，雙方近日達成調解協議，：男嬰父母同意張姓住戶分期償還賠償款，並給予其30天寬限期。

然而判決一出就引發內地網民熱議，直言法院判決太輕，「128萬是對一條生命的尊重嗎？」、「砸死一條人命，128萬就結束了，還是分期付款，又沒有重判」、「太心痛了！小孩居然被天降烏龜砸死了。養孩子付出的心血豈是一百多萬能比的」、「我覺得不是只賠128萬的問題，養烏龜的飼主應該要負刑事責任。」

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