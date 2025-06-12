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怪獸家長｜4孩港媽投訴老師懷第三胎　家長憂老師生仔無心教書：可唔可以轉未婚班主任？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 51 分鐘前

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怪獸家長怪論特別多，有4孩港媽投訴老師懷第三胎，另有家長擔心老師生仔會無心教書，竟問：「可唔可以轉未婚班主任？」

懷孕是正常不過的事，但竟然受到歧視及蜚語？一名KOL梨老師（Miss Pear）發文指，曾遇到家長對懷孕中的同事作出「投訴」，認為老師生育後會降低教學質素，從而令學生受影響，梨老師對此感到極之無言，「點解好多人覺得老師係聖人嚟？」

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怪獸家長1｜四孩港媽投訴老師懷上第三胎

梨老師曾在香港任職幼稚園老師，於2023年便移民到英國，她在InstagramYouTube經營網上頻道，常常分享一些在教育業界內遇到的趣事。

日前，梨老師上載了一段影片，指出在港當幼稚園主任時遇到的荒誕事情。她透露，有一些家長認為「老師是不可以懷孕的」，數年前她的一名同事懷上了第三胎，一名家長立即作出投訴，「嘩！你個老師又大肚？使唔使咁好需要？」聽罷後，梨老師感到極之不滿，但礙於身份問題只好沉著氣反問對方，

呀，唔知你咩意思呢咁好需要？但係你有四個小朋友喎！你又有咩需要呀？

最後，該名家長只好尷尬地以「哈哈」兩聲作收場。

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怪獸家長2｜有家長問：可唔可以轉個未結婚嘅班主任

類似的事比比皆是，梨老師指曾有家長指出擔心某老師生完孩子後，在教學方面的熱誠度及專注度會下降，令女兒學業受影響，更向梨老師提出一個荒唐的建議，

問可唔可以轉個未結婚嘅班主任？

《親親我好媽》劇照。

怪獸家長3｜老師：學生老豆投訴我生完肥咗好多

早前，梨老師的粉絲就此話題投稿，道出更多懷孕老師的悲哀，「有人投訴我呀，話我做老師大肚好淫呀，佢媽媽無大過肚？」、「之前有單新聞話有個小學老師同佢丈夫影孕照，比成班家長投訴佢敗壞風氣，勁癲」、「我生完個女肥咗好多，有個老豆投訴我，話我會教壞小朋友，因為肥係唔健康。」

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不少網友對這類「怪獸家長」行為感到不恥，「有啲人其實真係唔適合做人父母」、「好彩我大肚時啲家長係恭喜我」、「有你呢個上司要有好強福氣/福報先得。」

怪獸家長4｜有家長言：要大肚應該係暑假搞掂

有網友指有家長認為老師生BB及坐月也要「較岩時間」才可以，

唔好話幼稚園，小學都喺咁架～試過有家長同我呻佢仔個班主任大肚要搵代課老師教。佢竟然講『做得老師就唔應該大肚喇，喺都暑假搞掂曬喇...』不得了。

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