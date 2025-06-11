千億孫女｜賭王千億孫女倫敦做小販　6歲喪親父母車禍早逝　曾患乳癌再婚覓真愛

【賭王／千億孫女／車禍／乳癌／癌症／再婚】已故賭王何鴻燊生前共娶四位太太，與元配黎婉華育有四名子女，可惜長子何猷光與太太Suki Potier於1981年在葡萄牙遭遇車禍喪生，留下當時年僅6歲的女兒何家華及3歲的何家文。身為賭王長房孫女的何家華，於早年移居英國，她近日在IG分享近況，透露自己在倫敦擺檔做小販。

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已故賭王長房孫女的何家華（Faye）近日在IG分享最新近照。照片中，穿著休閒打扮的何家華坐在汽車後車廂，兩側擺放兩個掛滿衣服且可移動的衣架，地上亦有擺放多件衣物。何家華寫道：「在倫敦....擺檔做小販。」原來這是她首次體驗「Car boot sale（後車廂市集）」。賣家可以將家中閒置物品或想出售的東西放入後車廂，駕車到市集場地後打開後車廂，讓買家挑選心儀物品。

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千億孫女｜6歲喪親父母車禍早逝 曾患乳癌再婚覓真愛

出身豪門的何家華，是賭王何鴻燊嫡長子何猷光與太太Suki Potier所生的長女。自幼在澳門成長，1981年因父母在葡萄牙遭遇車禍雙亡，年僅6歲便失去雙親。何家華與妹妹何家文自幼由爺爺何鴻燊和四姑姐何超雄照顧。她於2003年與首任丈夫Michael舉辦盛大婚宴，婚後育有一對子女，可惜這段婚姻在2009年劃下句點。2016年更被診斷出罹患第三期乳癌，一度被外界形容為「賭王家族最慘孫女」。所幸經過治療後已康復，但仍會每半年做一次身體檢查。

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走出人生低潮的何家華，2021年收購英國賽車隊Smiths Racing，並更名為FHO Racing，成為英國電單車賽場上唯一的女班主。感情方面也找到真愛，與擔任電單車錦標賽總監的男友Stuart Higgs於2023年底再婚。雖然兩人均曾離異，但雙方子女都十分支持他們再婚。

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同場加映｜乳癌5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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乳房檢查｜自我乳房檢查方法

定期檢查，可以增加及早發現乳癌的機會。據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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