消委會止汗劑推薦︱美國檢測12款止汗劑苯超標增血癌風險　消委會推介6款高分止汗劑最平$25有效除汗香體

【止汗劑／致癌物／止汗劑推薦／止汗除臭／消委會】夏天必備止汗劑，要小心留意成分是否含致癌物！美國早前檢測30個品牌共108批產品中發現有59批含有致癌物苯，其中12款產品苯含量超標，可增加人類罹患血癌風險。

美國獨立檢驗機構Valisure曾公佈一項針對止汗劑或體香劑之調查結果，涉及30個品牌共108批相關產品。相關產品中有59批被驗出含有致癌物苯，佔全部樣本品牌之54%，其中有24批樣本之苯含量超過2ppm，亦即超出美國食品暨藥物管理局（FDA）所訂明的相關標準。

據調查報告，24個含苯量超過2ppm的批次涉及12款產品，類別屬止汗劑或除臭劑，其中「Old Spice」止汗劑苯含量最高達17.7ppm，亦即超出FDA相關標準近9倍。

致癌物苯增患血癌風險

苯被美國國家職業安全衛生研究所視為致癌物，可增加人類罹患血癌風險。FDA建議不應將苯用於原料或藥品製作，只在有明顯治療作用的藥品中使用方可獲豁免，但濃度仍不應高於2ppm。

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消委會測試11款止汗劑

本港消委會過往聯同國際消費者研究及試驗組織（ICRT），測試市面上11款止汗劑及體香劑，包括7款滾珠裝止汗劑、2款壓縮噴霧裝止汗劑，以及2款普通噴霧裝體香劑。測試涵蓋止汗和除味效能、紡織物殘留、用家意見、產品包裝環保表現，並檢視了各樣本的標籤資料。惟樣本間的止汗表現參差，最終有6款獲得4星或以上最高評分，在止汗和除味效能等方面表現出色。

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*資料源自消委會第536期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

6款高分止汗劑推薦名單

1. Nivea Dry Comfort 滾珠裝止汗劑 $25（百佳）

2. Dove多芬 Original 壓縮噴霧裝止汗劑 $30（百佳）

3. Nivea Black & White Invisible 滾珠裝止汗劑 $34.5（屈臣氏）

4. Dove多芬 Invisible Dry 滾珠裝止汗劑 $31（網店spicestore）

5. 施巴香體噴霧 清新 $95（屈臣氏）

6. Biore碧柔 散汗爽身淨味劑走珠型 清新皂香 $49.9（LOG-ON）

選購/使用止汗劑4大重點

消委會指出，止汗劑一般含鋁或鋯化合物，有助堵塞汗腺，以達暫時抑制出汗的效果。而測試中有部分產品配方不含鋁化合物，也沒止汗的聲稱，所以止汗效能相對較弱。消委會提醒，使用止汗劑或香體劑時，要注意成分、使用位置及使用時機：

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同場加映：《LDK》12款止汗劑比拼

（由低至高評分排列）

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評測結果顯示，「Quick Beauty Medicated Deodorant Bar」獲得A+評級和「Best Buy」產品推薦，售價為1540日圓（約76港元）。另在8款獲A級評分的產品中，「獅王LION BAN白金滾珠止汗劑(無香) 」只售617日圓（約30港元），除臭能力同樣顯著，性價比甚高。

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