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消暑湯水｜天文台錄最高溫35.6°C　中醫推薦13款湯水清熱消暑、健脾祛濕

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 3 小時前

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酷熱天氣容易'引起不適，TOPick整合出13款由中醫師及湯水專家推薦的消暑湯水，幫大家清熱解暑，健脾祛濕。

【酷熱天氣／高溫／消暑湯水/清熱解暑／健脾祛濕】踏入夏季，加上近日熱帶低氣壓逼港，天文台總部於本周二（10日）錄得最高氣溫35.6度、流浮山更高溫逼近39度，為該氣象站設立40年來最高紀錄。在溫度飈升的情況下，不少人都容易出現暑熱，口乾、疲倦、乏力等不適症狀，TOPick就為大家整合了13款由中醫師及湯水專家推薦的消暑湯水，幫大家清熱解暑，健脾祛濕。

第一款：蘿蔔鴨肫湯

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第二款：荷葉烏雞湯

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第三款：木瓜花生眉豆雪耳腰果湯

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第四款：節瓜淮山蓮子薏米湯

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第五款：豆腐苦瓜薏米湯

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第六款：節瓜紅蘿蔔清補涼素湯

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第七款：海底椰馬蹄無花果湯

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第八款：石斛冬瓜湯

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第九款：老黃瓜綠豆薏米排骨湯

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第十款：清潤素湯

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第十一款： 益氣化濕飲

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第十二款：雙黃西施湯

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第十三款：冬瓜蓮藕湯

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