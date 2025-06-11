  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網絡熱話｜《古惑仔》61歲反派男神做Gym爆肌震撼網民　戀小25歲女友多次傳出已「封盤」

焦點追蹤

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

【健身／肌肉／運動／張耀揚／烏鴉／東星耀揚】61歲張耀揚過去曾飾演《古惑仔》系列電影的黑道角色爆紅，其型爆造型及超fit身型一直受到不少影迷追捧。如今張耀揚早已淡出娛樂圈多年，幾年前曾被傳出與小25歲的女友疑似已求婚，又再掀熱議。近日有網民於健身房「野生捕獲」張耀揚，只見年過六旬的他雖留着一頭白髮，但全身爆肌狀況仍然超FIT，更不吝嗇分享2大維持健康的關鍵秘訣。

最新影片

Sick問識答
Sick問識答｜日日敷面膜皮膚一定好？　 專科醫生拆解謎思+護膚秘訣

於電影《古惑仔》系列飾演「烏鴉」爆紅的張耀揚，淡出幕前已超過10年時間，後來被傳出移居澳門從商，與百億富商合作投資賭場生意；又被指結識了比他年輕25歲的女友淼淼，更因為兩人左手無名指均戴上戒指，因此一度傳出已「封盤」的消息。

點擊圖片放大
+6
+5

張耀揚在數年前起崇尚自然，留了一頭白髮；而熱愛健身的他一身結實肌肉，看上去仍非常有型。由於張耀揚螢幕形象過於經典，至今仍有不少影迷粉絲，經常向他要求合照，因此他的相片近年仍常於網上流傳。

網絡熱話｜網民野生捕獲張耀揚 全身爆肌狀態超FIT

近日再有網民於抖音表示，自己於健身室遇到張耀揚，相中可見他全身爆肌，一對手臂極為粗壯。網民透露指，見到張耀揚時對方正在做深蹲、全身肌肉線條依然非常明顯，做完重量訓練後，又上了跑步機做帶氧運動：

持續健身40年，張耀揚分享關鍵心得（點擊圖片閱讀詳情）：

點擊圖片放大
+5
+4

他隨後上前訪問張耀揚的健身心得，張耀揚表示自己健身40年，一直保持一星期做3次負重訓練，平日非常喜愛踏單車，因為認為心肺功能非常重要；崇尚天然的他不吃任何補充劑及蛋白粉；飲食上主要食番薯、牛肉、雞肉、雞蛋，偶爾亦會喝酒；他透露指，想要維持自律生活，鍛煉時不要想著辛苦，要想著健康、要變成更好的身體，假如沒有健康，其他便也不重要。

網絡熱話｜出演反派角色變經典 因2事淡出幕前

據了解，張耀揚於《古惑仔》系列中，飾演的反派角色深受影迷喜愛，至今仍有不少人以電影角色「烏鴉」、「東星耀揚」等名字稱呼他。

點擊圖片放大
+5
+4

2008年期間，有傳他因工作過勞出現椎間盤脫開，最後休養近5年時間，2014年他再因涉嫌吸毒及藏有大麻於北京被捕，更指他涉嫌嫖妓，令他形象直插谷底，漸漸淡出幕前。

資料來源：抖音@Daniel

相關內容

凍齡男神｜年近60歲貌似30歲爆肌攝影師外表40年如一 醫揭4大逆齡秘訣：非靠醫美

男神減肥｜180磅逆襲成腹肌型男  周殷廷10多年1日僅食1餐  自爆只吃2類食物

凍齡男神丨離巢TVB一度暴瘦引關注41歲前視帝生圖流出 狀態回春被激讚似大學生

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
17:48 2024/12/06
凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
凍齡男神｜謝霆鋒1歲半拜年片翻hit　出道28年堅持唔化妝經理人頭痛：上綜藝都素顏
18:55 2025/05/02
凍齡男神｜謝霆鋒1歲半拜年片翻hit　出道28年堅持唔化妝經理人頭痛：上綜藝都素顏
芽菜減肥｜52歲木村拓哉「芽菜減肥法」　公開男神食譜瘦身兼增肌
18:28 2025/06/09
芽菜減肥｜52歲木村拓哉「芽菜減肥法」　公開男神食譜瘦身兼增肌

你可能感興趣

凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
17:48 2024/12/06
凍齡男神丨61歲圈中型男曬素顏照狀態驚人　意外曝光4500萬豪宅環境
凍齡男神｜謝霆鋒1歲半拜年片翻hit　出道28年堅持唔化妝經理人頭痛：上綜藝都素顏
18:55 2025/05/02
凍齡男神｜謝霆鋒1歲半拜年片翻hit　出道28年堅持唔化妝經理人頭痛：上綜藝都素顏
芽菜減肥｜52歲木村拓哉「芽菜減肥法」　公開男神食譜瘦身兼增肌
18:28 2025/06/09
芽菜減肥｜52歲木村拓哉「芽菜減肥法」　公開男神食譜瘦身兼增肌
健康問題 網絡熱話 養生 運動 電影 演員 抖音 張耀揚 運動 健身

最高瀏覽

珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
珍惜生命丨元朗24歲年輕爸爸墮樓不治　遺女友及3名子女背景身世曝光
女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情　同班同學揭女神Step私下真實人品
女神配對計劃︱李芷晴拒絕周嘉全被批太絕情　同班同學揭女神Step私下真實人品
消委會食油推介｜食油含環氧丙醇+塑化劑可中毒致癌　消委會21款安全食油名單：獅球嘜/駱駝嘜/Meadows上榜
消委會食油推介｜食油含環氧丙醇+塑化劑可中毒致癌　消委會21款安全食油名單：獅球嘜/駱駝嘜/Meadows上榜
預防中暑︱天文台錄得今年最高溫35.6°C！1區近39°C破40年紀錄　專家教中暑急救法：熱傷害可致命
預防中暑︱天文台錄得今年最高溫35.6°C！1區近39°C破40年紀錄　專家教中暑急救法：熱傷害可致命
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月11日 時間12:05）