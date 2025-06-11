網絡熱話｜《古惑仔》61歲反派男神做Gym爆肌震撼網民　戀小25歲女友多次傳出已「封盤」

【健身／肌肉／運動／張耀揚／烏鴉／東星耀揚】61歲張耀揚過去曾飾演《古惑仔》系列電影的黑道角色爆紅，其型爆造型及超fit身型一直受到不少影迷追捧。如今張耀揚早已淡出娛樂圈多年，幾年前曾被傳出與小25歲的女友疑似已求婚，又再掀熱議。近日有網民於健身房「野生捕獲」張耀揚，只見年過六旬的他雖留着一頭白髮，但全身爆肌狀況仍然超FIT，更不吝嗇分享2大維持健康的關鍵秘訣。

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於電影《古惑仔》系列飾演「烏鴉」爆紅的張耀揚，淡出幕前已超過10年時間，後來被傳出移居澳門從商，與百億富商合作投資賭場生意；又被指結識了比他年輕25歲的女友淼淼，更因為兩人左手無名指均戴上戒指，因此一度傳出已「封盤」的消息。

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張耀揚在數年前起崇尚自然，留了一頭白髮；而熱愛健身的他一身結實肌肉，看上去仍非常有型。由於張耀揚螢幕形象過於經典，至今仍有不少影迷粉絲，經常向他要求合照，因此他的相片近年仍常於網上流傳。

網絡熱話｜網民野生捕獲張耀揚 全身爆肌狀態超FIT

近日再有網民於抖音表示，自己於健身室遇到張耀揚，相中可見他全身爆肌，一對手臂極為粗壯。網民透露指，見到張耀揚時對方正在做深蹲、全身肌肉線條依然非常明顯，做完重量訓練後，又上了跑步機做帶氧運動：

持續健身40年，張耀揚分享關鍵心得（點擊圖片閱讀詳情）：

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他隨後上前訪問張耀揚的健身心得，張耀揚表示自己健身40年，一直保持一星期做3次負重訓練，平日非常喜愛踏單車，因為認為心肺功能非常重要；崇尚天然的他不吃任何補充劑及蛋白粉；飲食上主要食番薯、牛肉、雞肉、雞蛋，偶爾亦會喝酒；他透露指，想要維持自律生活，鍛煉時不要想著辛苦，要想著健康、要變成更好的身體，假如沒有健康，其他便也不重要。

網絡熱話｜出演反派角色變經典 因2事淡出幕前

據了解，張耀揚於《古惑仔》系列中，飾演的反派角色深受影迷喜愛，至今仍有不少人以電影角色「烏鴉」、「東星耀揚」等名字稱呼他。

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2008年期間，有傳他因工作過勞出現椎間盤脫開，最後休養近5年時間，2014年他再因涉嫌吸毒及藏有大麻於北京被捕，更指他涉嫌嫖妓，令他形象直插谷底，漸漸淡出幕前。

資料來源：抖音@Daniel

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