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東張西望｜「敲腳婆婆」雨傘無差別攻擊小朋友　另有多種怪行為滋擾鄰里街坊

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撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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「敲腳婆婆」雨傘無差別攻擊小朋友，另有多種怪行為滋擾鄰里街坊。

【東張西望 / 彩虹邨 / 敲腳婆婆】小朋友走在路上突然遭到雨傘襲擊？TVB節目《東張西望》近日報道彩虹邨1名婆婆，經常手持長柄雨傘路過「不經意間」敲打小朋友，不少街坊皆有相同經歷；更有鄰居表示婆婆另有怪行；她的女兒節目組採訪時道出了背後原因。

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東張西望｜婆婆持傘無差別「攻擊」小朋友

《東張》節目組到彩虹邨查看，很快便發現了「敲腳婆婆」，她在屋邨內漫步，利用長遮無差別敲打路過的學生和小朋友，「攻擊」位置大多是他們的小腿或腳踝。

而且，婆婆還專門選擇沒有家長陪同或家長沒有注意到目標「下手」，連年僅3、4歲的小朋友也不能「倖免」。

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東張西望｜另有種種怪異行為

原來，除了「襲擊」小朋友的行為，婆婆還有其他其他怪行，有街坊鄰居揭發她曾偷鞋、關水掣及踢鄰居門等滋擾行為。有鄰居表示，婆婆以前不會如此，形容她是一個很好的人，是年紀大了才做出了種種怪異行為，更有1名鄰居訴苦稱，找到婆婆多次深夜踢門，「左腳鞋」更被偷走。

東張西望｜女兒親揭背後原因

主持人俞可程向婆婆女兒詢問情況，她起初否認母親的行為，指有不少網民「惡意」攻擊婆婆；不過，在節目組向其出示影片證據後，她承認現年80歲的母親患有認知障礙，可能並不太知道自己所做的事情。

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