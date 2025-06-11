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李兆基逝世｜徐子淇晒家庭照兼撰文悼念老爺　讚李兆基顧家兼無私慈善家：你永遠是我們的英雄

家事百科

撰文： 游艾維

發布時間： 56 分鐘前

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李徐子淇於社交網分享家庭照兼撰文悼念老爺李兆基。

【四叔李兆基/徐子淇】恒基地產創辦人李兆基於3月離世，享年97歲，兒孫滿堂的四叔生前疼錫家人，當中千億新抱徐子淇跟四叔感情要好，今日（6月11日）子淇於社交網以英文撰文抒發對老爺的思念。

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千億新抱｜徐子淇讚揚老爺為人顧家

徐子淇分享跟夫婿李家誠和老爺李兆基的家庭照，拍攝地點為The Henderson，估計是該建築物剛落成的日子，此外，徐子淇上載於《李兆基博士紀念展—和光同塵》拍攝的片段，她先感謝早前撥冗參觀紀念展的朋友。

徐子淇更讚揚老爺：「李博士是一位無私的慈善家，一位充滿愛心、顧家的男人，亦是一位富有遠見卓識的人物，他的精神將永遠激勵人心。」

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千億新抱｜徐子淇：親愛的爸爸

李兆基生前對社會進行不少捐獻，子淇欣賞老爺對國家的熱愛，以及對他人孜孜不倦的奉獻，她寫道：「體現了行動勝於雄辯的力量，他的慷慨改變了無數人的生命，他的智慧也將繼續指引後世的人。」

雖然老爺李兆基已與世長辭，子淇堅信他的精神永存：

他的勇氣、謙遜和無限的同情心，證明了一個人的光芒能夠改變生命，讓世界變得更美好。我們對他無比懷念，但其精神將永存在他所扶助的家庭、所建立的社區以及他所灌輸的愛之中。

最後徐子淇表達對老爺的深切思念：「安息吧，親愛的爸爸。您永遠是我們的英雄、我們的靈感泉源和我們的引路人。」

恒基兆業創辦人李兆基於今年3月離世。 （恒基發相）

千億新抱｜徐子淇深得李兆基寵愛

現年42歲的徐子淇於2006年跟恒基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後育有兩女兩子，成為「8年抱4」的典範。

當年李兆基曾公開說過：「每生1個孩子就給1個億」，故此那8年間每當孫仔孫女出生，均獲爺爺李兆基「獎賞」，包括大利是、遊艇、豪宅以及教育基金等等，估計總計逾10億港幣。四叔早年受訪表示，每天為坐月的徐子淇準備冬草蟲配花膠補身，一日花費5千元，故徐子淇產後進補月花15萬。

早前徐子淇罕有受訪，除分享老爺生前的日常習慣，更親揭一件暖心事，事緣紀念展策展人向徐子淇交出一份疑似講稿的紙張，原來是他們在四叔的辦公室找到的，徐子淇即時說：「是不是兒子建熹那次百日宴？」老爺將講稿保存近10年，令子淇十分感動，她表示：「他真的很疼愛家人，我完全沒想到他還保存著。」

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