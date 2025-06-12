譚耀文兒子｜譚耀文供仔女讀哈羅每年學費逾45萬　18歲仔文武雙全曾歷反叛期動拍枱傷手

【譚耀文/星二代/哈羅香港國際學校】譚耀文是已故天后梅艷芳的第二名入室弟子，1988年參加《第七屆新秀歌唱大賽》奪冠入行，近日他接受媒體訪問，透露片酬曾低至4,000港元，幸好有一個好老婆支持。兩人育有一對子女，並安排他們讀哈羅香港國際學校，他更揭露19歲大仔譚皓哲曾歷反叛期，他試過因為教仔太激動而弄傷手！

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梅艷芳徒弟｜譚耀文曾9個月沒有工作零收入

56歲的譚耀文入行多年，但演藝生涯並非一帆風順，由歌手轉當演員的日子，試過9個月沒有工作，零收入之餘，更要還錢給公司。至30歲那年，才憑電影《野獸刑警》奪得金像獎最佳男配角，同年他有份拍攝的亞洲電視劇集《縱橫四海》大收，令他人氣急升，片酬由4,000港元升至40萬。

事業開始有成，他與圈外女友Fiona在2003年結婚，婚後育有一對子女，分別是18歲的大仔譚皓哲（Daniel）、14歲的細女譚津如（Tamia）。譚耀文兩公婆用心栽培仔女，安排他們從小讀國際學校，更制定嚴謹的學習與生活計劃。

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譚耀文仔女｜安排子女入讀哈羅國際學校

Daniel和Tamia同樣入讀哈羅香港國際學校，並學習大提琴，亦曾學騎馬，Daniel去年更考獲大提琴八級，譚耀文期待兒子再下一城考演奏級，Daniel今年亦要準備大學考試；而Tamia除喜愛音樂外，還喜歡跑步和擲鉛球，試過在學運會奪得四金，絕對是文武雙全！

不過譚耀文指一對仔女母語是英文，廣東話講得不太好，希望兩人都可以學好廣東話，講到一對仔女才華洋溢，譚耀文就認為要歸功老婆，因為老婆將95%以上時間放在家庭上，犧牲很大，但從沒有怨言，而他就謙稱只是「提款機」，負責努力工作。譚耀文坦承思想傳統，認為30歲一定要有自己的物業，更感恩在對的時候遇上太太：「我比較傳統，覺得男人要係30歲前做啲成績，跟住就要結婚成家立室。」

根據教育局及TOPSchool資料顯示，哈羅香港國際學校小學至中學的學費由$193,571至$229,875不等，並非一般家庭可以負擔得到，相信譚耀文收入頗豐厚，甚至已成為隱世富豪！

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譚耀文仔女｜兒子反叛拍枱弄傷手

由於男主外女主內，作為家庭支柱，譚耀文曾在疫情期間因工作放緩，令他一度陷入中年危機，而老婆在加拿大讀大學時主修財經，因此擅於管理金錢，他坦言會虛心聽太太意見，變得知慳識儉，還笑稱如非有太太管錢，相信自己早已花光積蓄。

譚耀文又坦言是嚴父，一定要「睇實」小朋友，認為現在的小朋友較幸福，容易得到想要的東西，並爆囝囝Daniel在14歲時正值反叛期，行為好曳，有一次激到他很生氣，他回想說：「最大嗰次反叛，激到我好嬲，跟住我就鬧得佢勁得滯，佢就拍枱整損咗自己隻手。咁我就知，嘩，死啦，原來咁勁嘅，已經唔可以鬧得咁犀利。我好想、好心急教啲細路仔要快啲學識禮貌，尊重嘅別人 。」

譚耀文直指一對仔女遺傳其特質，擁有藝術氣質，但他也自覺被藝術家的執著脾氣害死，為免仔女重蹈覆轍，他會用自己的經驗去教導子女，又笑言幸好仔女似媽咪讀書叻。

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