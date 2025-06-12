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凍齡男神丨與熱褲中女並肩行街　60歲失婚爆肌男星新戀情疑曝光

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【鄭浩南/古惑仔/爆肌/養生】黑幫大佬專業戶、現年60歲的鄭浩南，自3年前與妻婚變後，便積極於內地登台兼進駐抖音「搵銀 」。但日前，有網民卻於香港銅鑼灣街頭「野生捕獲」這位硬漢，更發現他身邊有位穿白色熱褲中女，似乎疑有新戀情。不過，影片流出後，其他網民卻將焦點放在他FIT爆身形上。

鄭浩南疑有新戀情

有網民近日於小紅書分享影片，片中可見，鄭浩南與一名中女在銅鑼灣街頭並肩而行，雖然沒有親暱行為，但2人衣著卻十分相襯。年屆60歲的鄭浩南當日雖身穿全白的恤衫及短褲，但仍難掩其健碩身材，同行古銅膚色的中年女子上身則是粉色緊身短袖衫再配搭白色熱褲，似乎2人皆是戶外愛好者。而影片流出後，不少網民均懷疑他已展開新戀情，亦有網民好奇他的養生之道，好奇年過60的他，如何成就鋼條般身材。

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公開養生3招

事實上，鄭浩南於抖音的帳號亦曾拍片分享自己養生之道，其中一條片便指煙酒過多，長期睡眠不足的他有飲涼茶的習慣。除此之外，他亦指自己十分注重飲食，而且再忙都好，均會堅持每天進行負重運動的操練。

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3年前與妻婚變

鄭浩南過去經常於黑幫電影中演出，如《98古惑仔5：龍爭虎鬥》，《黑社會以和為貴》，因此又有黑幫大佬專業戶之稱。他過去情史亦十分豐富，曾與昔日女神柏安妮拍拖4年，又曾有過兩段婚姻，1991年與日本女星大島由加利結婚，惟因聚少離多，1995年宣布離婚。之後，他於2002又與馬來西亞藉女子鮑愛玲結婚，2人婚後育有一子一女，並定居馬來西亞。不過，2022年鄭浩南回港出席電影《壹獄II 劫數難逃》殺青宴時，卻自爆疫情期間婚變，更與妻兒「失聯」，而且失去所有財產。

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