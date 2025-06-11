明星養生｜64歲金像影后公開「不老秘密」　最愛1種爆汗運動　全方位訓練肌肉+心肺

【毛舜筠／運動／普拉提／跑步／養生】常言道，女人一過60歲就會急速衰老。64歲金像影后卻反其道而行，年過半百但外貌依然年輕，真人實證不老傳說。她亦大方分享自己抗老之道不外乎飲食和運動，而在愛女的推薦下開始接觸這種運動，一試便愛上！

明星養生｜母女一起做普拉提

現年64歲金像影后毛舜筠曾在YouTube頻道《健康旦》分享自己養生秘密，從飲食到運動公開自己的不老秘訣。毛舜筠透露年輕時喜歡跑步，但隨著年齡增長，她發現跑步帶來2個困擾：一方面讓體型過瘦，年紀大面瘦更顯老態；二是跑步對關節負擔較大。故此在女兒的推薦下，轉變為現在專注肌力訓練的運動習慣。

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明星養生｜人越大 核心肌群越重要

毛舜筠一開始接觸肌力訓練有點抗拒，直言最擔心是練得太壯碩，不想變成「筋肉人」。但看到身邊朋友陸續發生跌倒意外後，她深刻體會到年長後肌肉流失快，肌力訓練其實比心肺運動更重要。近年來，毛舜筠特別熱衷器械式普拉提。她指自己整整花了一年時間來研究這項運動，發現45分鐘的訓練就能同時鍛鍊心肺功能、肌肉力量、耐力和柔韌度。所以，即使時間有限，每周只要練習2到3次就足夠維持效果。

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明星養生｜一日兩餐 自家烘培酸種麵包

毛舜筠特別強調核心肌群的重要性，不諱言自爆自己以前有寒背問題，透過持續運動增強肌力後，不知不覺就改善了姿勢。她過去數十年曾接觸過不同運動，如瑜伽、自行車、跳舞等經驗，笑稱自己為業餘運動員。除了運動外，她近年亦非常注重飲食，迷上吃酸種麵包，甚至學習自家烘焙新鮮酸種麵包。她亦透露自己每天只吃兩餐，早上起床空腹運動後吃早餐，通常是兩顆雞蛋加一片酸種麵包，塗上牛油，再配一杯咖啡或茶。然後全日第二餐就是6時吃晚餐。全日下來如果中間感覺餓，可以吃一些果仁果腹一下，但大多數時間都不會覺得餓，而且每餐都吃得很滋味，不論味道和飽腹感皆能滿足，從來無須捱餓。

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