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小學開放日｜北角循道學校學生策劃校慶活動日　設遊戲表演招待K1至K3學生家長

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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北角循道學校由學生策劃校慶活動日，設遊戲表演招待K1至K3學生家長。

北角循道學校（下稱北循）迎來60週年鑽禧校慶，將會舉辦一場「細味北角—人．情．味」主題學習成果展，而整個活動均由北循學生負責安排及策劃，讓大眾見證著自主學習的成果。此外，當日更有歌舞表演、巡遊、無人機等多項精彩活動演出，家長們立即留意以下的展覽詳情！

最新影片推介︰

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北角循道60週年校慶展｜學生策劃多項表演

活動將於本週六（6月14日）於北循舉行，時間由下午2時開始到5時完結，歡迎K1至K3的幼稚園學生及家長們參與。屆時的活動內容十分豐富，包括有60周年主題歌舞表演、角樂小伙伴巡遊、探索「北循號」主題圖書館的秘密、「飛越北角」無人機體驗活動、北循孩子的學習成果舞台SHOW TIME！等等。

北循是一所基督教學校，發展全人教育，旨在培育學生活出豐盛生命。學校以小班為教學，以推STREAM學習為目標，設有STEM活動周和STREAM Lab如「STREAM 童樂日」等等，希望學生透過相關遊戲可以學習及培養創科的思維及興趣。

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北角循道60週年校慶展｜北循學生首志願派位率93%

升中成績方面，在2023至2024年的中學派位中，北循的學生首志願派位率高達93%，而首三志願派位率更高達98%，成績非常理想，學生們獲派張祝珊英文中學庇理羅士女子中學英華女學校聖馬可中學等受歡迎的Band 1名校。

在2023至2024年的中學派位中，北循的學生首志願派位率高達93%，而首三志願派位率更高達98%，成績非常理想。（北角循道學校資料圖片）

北角循道60週年校慶展｜活動資料及報名

日期：2025年6月14日（星期六）  

時間：下午2:00 – 5:00  

地址：北角百福道15號（鰂魚涌港鐵站C出口步行5分鐘）

對象：K1-3幼稚園生及家長

報名連結：北角循道學校網頁

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