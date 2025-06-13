小學開放日｜北角循道學校學生策劃校慶活動日　設遊戲表演招待K1至K3學生家長

北角循道學校（下稱北循）迎來60週年鑽禧校慶，將會舉辦一場「細味北角—人．情．味」主題學習成果展，而整個活動均由北循學生負責安排及策劃，讓大眾見證著自主學習的成果。此外，當日更有歌舞表演、巡遊、無人機等多項精彩活動演出，家長們立即留意以下的展覽詳情！

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北角循道60週年校慶展｜學生策劃多項表演

活動將於本週六（6月14日）於北循舉行，時間由下午2時開始到5時完結，歡迎K1至K3的幼稚園學生及家長們參與。屆時的活動內容十分豐富，包括有60周年主題歌舞表演、角樂小伙伴巡遊、探索「北循號」主題圖書館的秘密、「飛越北角」無人機體驗活動、北循孩子的學習成果舞台SHOW TIME！等等。

北循是一所基督教學校，發展全人教育，旨在培育學生活出豐盛生命。學校以小班為教學，以推STREAM學習為目標，設有STEM活動周和STREAM Lab如「STREAM 童樂日」等等，希望學生透過相關遊戲可以學習及培養創科的思維及興趣。

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北角循道60週年校慶展｜北循學生首志願派位率93%

升中成績方面，在2023至2024年的中學派位中，北循的學生首志願派位率高達93%，而首三志願派位率更高達98%，成績非常理想，學生們獲派張祝珊英文中學、庇理羅士女子中學、英華女學校、聖馬可中學等受歡迎的Band 1名校。

▲ 在2023至2024年的中學派位中，北循的學生首志願派位率高達93%，而首三志願派位率更高達98%，成績非常理想。（北角循道學校資料圖片）

北角循道60週年校慶展｜活動資料及報名

日期：2025年6月14日（星期六）

時間：下午2:00 – 5:00

地址：北角百福道15號（鰂魚涌港鐵站C出口步行5分鐘）

對象：K1-3幼稚園生及家長

報名連結：北角循道學校網頁

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