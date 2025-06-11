前百億闊太︱離婚後變地產界強人獲母校頒博士學位　5位子女到賀位位高顏值

【謝玲玲/林建岳/博士/贍養費】現年68歲、前百億新抱謝玲玲，自1995年與富商「岳少」林建岳離婚後，有傳獲得4億贍養費。有指謝玲玲獲得巨額贍養費後，投資房地產，成功「錢搵錢」成為富婆。日前她獲中國文化大學名譽文學博士學位，5名子女現身祝賀媽媽，個個都是高顏值美男美女，場面溫馨！

最新影片

謝玲玲︱獲頒博士學位 五名子女顏值出眾

近年來，謝玲玲活躍於藝術與慈善領域，她的母校中國文化大學授予名譽文學博士學位，表彰她在演藝、教育推廣及社會公益方面的貢獻。

謝玲玲在社交平台分享喜訊及多張照片，並寫道：「我的母校，中國文化大學，創辦人在1978頒發『藝術卓越成就獎』1979年頒發『傑出校友』今年6月7日是我人生重要的一刻，文大頒發給我2025的名譽文學博士的殊榮。感謝兒女們跨越山海暫放忙碌，感謝弟妹們不遠千里溫情奔赴，讓這場名譽博士盛典盛滿家的溫度～」

相中所見，謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證，位位都遺傳了優良基因，顏值超高！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

謝玲玲︱從童星到商界女強人的精彩人生

謝玲玲（本名謝正陸）是台灣著名女演員，童星出身，曾獲金馬獎最佳童星獎。她於1980年嫁給香港富商林建岳，婚後息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。1995年離婚後，她積極投入房地產投資，成為商界女強人。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

相關新聞:

凱特患癌｜凱特王妃葬禮計劃書曝光 代號「雷丁橋行動」由威廉王子親自策劃

萬梓良兒子｜萬大千激罕現身展歌喉竟撞樣吳卓羲 萬梓良反對兒子入行：父子檔也不可以

星二代︱8歲大仔考獲8級鋼琴精通4種語言 黎諾懿不想兒子做演員：成功機率低！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5