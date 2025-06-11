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前百億闊太︱離婚後變地產界強人獲母校頒博士學位　5位子女到賀位位高顏值

家事百科

撰文： 陳麗薇

發布時間： 59 分鐘前

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前百億闊太離婚後變地產界強人獲母校頒博士學位。

【謝玲玲/林建岳/博士/贍養費】現年68歲、前百億新抱謝玲玲，自1995年與富商「岳少」林建岳離婚後，有傳獲得4億贍養費。有指謝玲玲獲得巨額贍養費後，投資房地產，成功「錢搵錢」成為富婆。日前她獲中國文化大學名譽文學博士學位，5名子女現身祝賀媽媽，個個都是高顏值美男美女，場面溫馨！

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謝玲玲︱獲頒博士學位 五名子女顏值出眾

近年來，謝玲玲活躍於藝術與慈善領域，她的母校中國文化大學授予名譽文學博士學位，表彰她在演藝、教育推廣及社會公益方面的貢獻。

謝玲玲在社交平台分享喜訊及多張照片，並寫道：「我的母校，中國文化大學，創辦人在1978頒發『藝術卓越成就獎』1979年頒發『傑出校友』今年6月7日是我人生重要的一刻，文大頒發給我2025的名譽文學博士的殊榮。感謝兒女們跨越山海暫放忙碌，感謝弟妹們不遠千里溫情奔赴，讓這場名譽博士盛典盛滿家的溫度～」

相中所見，謝玲玲的五個仔女林孝賢、林恬兒、林心兒、林孝能、林愛兒都有到場見證，位位都遺傳了優良基因，顏值超高！

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謝玲玲︱從童星到商界女強人的精彩人生

謝玲玲（本名謝正陸）是台灣著名女演員，童星出身，曾獲金馬獎最佳童星獎。她於1980年嫁給香港富商林建岳，婚後息影，專心照顧家庭，育有五名子女皆事業有成，更被譽為「最佳新抱」。1995年離婚後，她積極投入房地產投資，成為商界女強人。

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