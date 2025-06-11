人氣女團｜TWICE出道10年首度攻港 12月登陸啟德體育園開騷

人氣女團TWICE今年出道10周年，驚喜宣布世界巡迴演唱會時間表，香港榜上有名！TWICE將於今年12月6日登陸啟德體育園開show，屬出道以來第一次！

日前TWICE於社交平台公佈第6次世界巡迴演唱會「THIS IS FOR」的時間表，第一站為首爾，將於7月19至20日舉行。另設東京、新加坡、泰國站等，香港終於有份！相信對一眾等了這麼多年的香港ONCE（TWICE粉絲名）來說，絕對是天大的好消息！



更感動的是，今次TWICE的世界巡迴演唱會更設高雄站。出道10年以來，TWICE台灣成員子瑜一直未有機會回家鄉開騷，一班台灣ONCE等到頸都長，非常期待引以為傲的子瑜衣錦還鄉，在舞台上自信演出。今次終於有機會了！



今年為TWICE出道10周年，一直團魂滿滿的她們非常錫fans，下月更將推出新正規專輯。帶新歌回歸樂壇又開展世巡，各位ONCE準備好了嗎？

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