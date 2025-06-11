秘婚懷孕｜43歲女星自爆已婚兼懷孕　揭去年曾歷流產：寶寶再找上我非常珍貴

曾出演韓劇《The King：永遠的君主》、《殭屍校園》等作品的韓國43歲女演員安詩荷，突然在社交平台宣布結婚兼懷孕雙喜臨門的喜訊，她更自述去年曾一度流產，內心非常痛苦，於是今次待懷孕8個月才對外公布喜訊，而所屬經理人公司事後也證實此事。

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明年正式辦婚禮

安詩荷昨日（10日）突然在社交平台IG發文，先透露早在去年12月已與另一半登記結婚，目前正處於甜蜜的新婚蜜月期跟懷孕階段，料正式婚禮於明年舉辦，「這是一條非常非常晚的『有夫之婦登記』跟『好孕到』的消息，好害羞啊！」她所屬經理人公司BIGWHALE娛樂亦證實雙喜臨門的好消息，也希望劇迷未來能繼續溫暖地支持她。

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安詩荷：遇見了令我想結婚的帥氣男人

她在IG先提及「我在設定人生方向時，原本結婚這件事沒那麼重要，但我有想過，要是出現了想結婚的對象，那時候我就會毫不猶豫結婚，這就是我為自己定下的生活方式。這樣的我就遇見了一位令我想結婚的帥氣男人。」

及後，安詩荷續稱，「還有一件事，這是最重要的消息，我正跟我所愛的那個人懷有重要的孩子。目前已經28週、第8個月了，預計8月底我們健康的寶寶就會出生。」她坦言，原本想早點對外公布這件事，但去年懷孕3個月時經歷流產傷痛，讓她相當不好受，「寶寶再度找上我們，是非常珍貴的存在，所以我們特別小心翼翼，到現在才告訴大家喜訊。」

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