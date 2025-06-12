租屋熱話｜月入3萬港女計劃獨居尋租盤　公開2萬使費清單1嗜好佔4成惹議

【租屋 / 生活開支 / 養寵】香港地少人多，租屋都是一筆不小的開銷，在不考慮合租、經費有限、須符合一定條件的情況下，覓得優質租盤可謂是難如「大海撈針」。

近日，有月入3至4萬的女生在Threads發帖，指自己目前通勤時間過長，「嚴重浪費光陰」，有意搬出來獨居，她公開了自己每月2萬噸生活開銷清單，請教網民「一個人搬出去住應該預鬆幾錢呢？」；而其中1項開銷支出佔比較大，引起網民熱議。

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租屋熱話｜月入3萬元預幾錢先可以租屋獨居？

樓主月入3至4萬元，由於現時每日通勤時間是3個小時，她認為實屬「浪費光陰」，故考慮搬出來獨居，她詢問網民「其實一個人搬出去住應該預鬆幾錢呢？或者留幾錢儲蓄先儲考慮？ 兩、三個月租？」。

▲ 女生每月養狗開銷8000元。（《三十而已》劇照）

租屋熱話｜每月養狗支出$8000

樓主表示目前正在留意租盤，但沒有發現符合心意的單位，她的要求是「預$7000至$10000，想近地鐵紅線，有露台仔，可寵（物）」，且不考慮與人合租。同時，她還列出了每月約2萬元的日常開支清單：

「平時三餐屋企煮/外賣，個人日常使費約$4000，食飯$3000；無車，交通費約$3000；狗狗使費約$6000-$8000；未買保險（得基本醫保）好似1年$2000-$3000」，其中每月養寵物的支出佔到了開銷的4成。

樓主坦言按此開銷計算「扣扣埋埋都好似好抆水」，收入扣除租金及水電，可能在寵物方面的支出便要「節衣縮食」；不過考慮到現時的同情問題，這令她相當糾結，遂詢問網民「你係我嘅花，會唔會搬？」。

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租屋熱話｜網民建議：預半年租金

此事引起網民熱議，亦有人與樓主境況相似，稱符合要求的單位相當難尋，樓主回覆道「細嘅開放式真係有，都唔少，但一係唐樓行樓梯，一係舊樓，深水埗、旺角，但寵物好講彩數，貓會好啲，兩隻狗超級難搵」；不少人紛紛給出建議，「你唔計租都要用2萬，反正都用得多，咁梗係搬啦，慳啲時間都好」、「我個人計法，係預半年租金」、「最小半年以上後備資金，兩三年個月太小」、「如果一個人住，可以試下搵啲做學生宿舍，租金會平啲」。

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