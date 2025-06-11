藝術家年獎︱謝君豪獲頒藝術家年獎　豪哥感激四大恩師教導與栽培

【謝君豪 / 藝術家年獎 / 金馬影帝】由香港藝術發展局主辦，「第十九屆香港藝術發展獎」頒獎禮於昨晚（6月10日）假大會堂隆重舉行，全晚合共頒發九個不同界別的藝術獎項，當中金馬影帝謝君豪榮獲戲劇界別的「藝術家年獎」，實至名歸，豪哥公開感激四大恩師的教導與栽培，有情有義。

「藝術家年獎」是香港藝術發展局頒發的年度獎項，表揚在不同藝術界別有傑出表現的藝術工作者，獎項分為九個範疇，包括藝術評論、舞蹈、戲劇、電影、媒體藝術、文學藝術、音樂、視覺藝術和戲曲；謝君豪從代表作《南海十三郎》編劇、亦師亦友的杜國威手上接過本屆戲劇「藝術家年獎」的獎項，為隆重其事，他的家人包括媽媽、太太、姊姊、妹妹，聯同好友梁李少霞等均有專程到場見證豪哥獲獎，豪哥愛女雖身在英國讀書未能回港，同樣透過直播第一時間分享爸爸的喜悅！

榮獲本屆戲劇「藝術家年獎」，謝君豪大感雀躍，並親自解開這個獎項的貴重之謎，豪哥說：「好開心，如果我沒有記錯，這是我在香港所得的第一個獎項，意義非常重大！」

大師班丨影帝謝君豪開班傳授演技 豪哥傾囊相授自覺有傳承責任

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在頒獎禮台上，重情念舊的豪哥，點名感謝四大恩師的教導與栽培，全靠他們成就了今日的自己，豪哥說：「這個獎對我是一大肯定，但我覺得不是屬於自己的，好多人曾經幫助過我，包括台前幕後的工作團隊、一班前輩，以及所有見證我成長的觀眾。」

然後他逐一感謝恩師，稱：「我要特別多謝幾位老師，第一位是King Sir鍾景輝博士，如果沒有他，不會有演藝學院，沒有他，亦不會有我們這批香港土生土長、第一代從他手上訓練出來、擁有大專程度的戲劇工作者，在此順祝King Sir身體健康；另外要多謝毛Sir毛俊輝，他是我的演技老師，為我打開戲劇大門；我還要多謝香港話劇團首任藝術總監楊世彭博士，他一直很照顧我，我年輕的時候，破格提升我成為香港話劇團的首席演員，當時可說是一項創舉！」

接著，豪哥稱：「當然亦很多謝杜Sir杜國威老師，他將『南海十三郎』這麼好的角色送了給我，令我由93年開始演出了幾十年，不停在做，一說起我，大家就會想起『南海十三郎』，真的很感激他，教了我很多東西！」

▲ 謝君豪與杜國威。

藝術家年獎︱謝家幾乎總動員出動

當大會向豪哥探問，想邀請那位頒獎嘉賓，親手將「藝術家年獎」頒贈予他，豪哥立即想起杜Sir杜國威，衷心地說：「因為『南海十三郎』對我太重要，杜Sir也是我的恩師，所以我邀請了他成為我的頒獎嘉賓，他亦一口答應！」

在豪哥得獎的大日子，謝家幾乎總動員出動，豪哥笑說：「今日很多家人都來了，媽媽、姊姊、妹妹、太太，我的女兒在英國，她應該在看直播，好開心！」興奮之餘，豪哥亦有莫大感觸：「想到好多老師無私地教導、幫助我，在未來的日子裏，我也會繼續將自己的經驗、以及老師所教導我的一切，跟同行與年輕人分享，這才可以做到承先啟後、繼往開來！」

▲ 謝君豪於彩虹邨成長。

藝術家年獎︱學生時期培養演戲興趣

自小於彩虹邨長大的謝君豪因在學生時期參與過校內的戲劇日比賽而培養演戲興趣，其後獲老師帶他參加業餘劇社累積經驗。

可惜當時演藝學院尚未成立，謝君豪於中學畢業後當了推銷員，負責推銷化妝品及豐胸膏，之後再任職辦公室助理。

之後，香港演藝學院於1984年成立，謝君豪投考卻不獲取錄，於是他一度放棄戲劇當上任職實習護士。可是半年後，戲癮大發的謝君豪決定再投考香港演藝學院，結果終被取錄，並在1989年畢業，並憑出眾演技於1993年成為香港話劇團的首席演員。

在1994年，《我和春天有個約會》電影版成為他的電影處男作，在1997年更憑電影版《南海十三郎》成金馬影帝。於是他電影、電視、舞台劇三線發展。

▲ 《南海十三郎》電影版

藝術家年獎︱虎父無犬女

可是，在2010年，謝君豪於拍攝內地劇《楊貴妃秘史》期間發生意外，他為救一名小女孩而被火把燒傷毀容，醫生當時診斷其傷口為二級半燒傷，受傷範圍主要在臉部，幸好他在換皮後漸漸無礙。

身體保養得很好的豪哥，在其60歲的生日會上曾表示雖然已夠年齡取樂悠咭，但稱：「其實數字只是個標誌，30、40、50歲每個數字都有它的意義，直到60歲覺得自己再長大了點，但就不是個老成持重、得高望重的老人家，最緊要是保持青春、年輕及激情的一團火。」

另外，謝君豪藝術細胞遺傳給女兒謝采湳（Niki），今年22歲的Niki畢業於英國紐卡素大學（Newcastle University），修讀藝術系，曾於2022年赴奧地利維也納應用藝術大學作交流生，果然虎父無犬女。

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