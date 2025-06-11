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苑瓊丹英文名｜苑瓊丹超霸氣英文名嚇窒網民　被指震驚三觀：得石榴姐先駕奴到

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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想不到苑瓊丹的英文名如此霸氣，究竟是誰幫她改的呢？

【苑瓊丹/石榴姐/英文名】61歲的資深藝人苑瓊丹因參演周星馳電影的經典配角而為人熟悉，尤其是《唐伯虎點秋香》中的「石榴姐」一角，至今仍為人津津樂道，甚至很多人直接稱她做石榴姐，或者叫她「苑仔」，原來最特別的不是這兩個稱呼，而是苑瓊丹的英文名，網民直指霸氣十足，震驚三觀！

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霸氣英文名｜苑瓊丹英文名比「石榴姐」更霸氣

苑瓊丹早年於亞視出道，演藝生涯橫跨超過40年，憑《逃學威龍》、《唐伯虎點秋香》、《九品芝麻官》、《食神》等多部電影深入民心，並以無綫劇集《封神榜》「殷十娘」一角登上事業高峰，不過大家最記得的，還是「石榴姐」。

近日有網民在社交平台發文，稱苑瓊丹的英文名比「石榴姐」更霸氣：「苑瓊丹震驚了我的三觀，本來以為，明星英文名同中文名讀音相似係好平常，冇乜特別，最多會印象深刻少，例如：連詩雅Shiga Lin、鍾舒漫Sherman Chung、米雪Michelle等等，直到我見到，苑瓊丹Kingdom Yuen，心情久久不能平伏。」該網民又表示抱歉，自言看了苑瓊丹這麼多年，直至發文的前一天才知道她的英文名。

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苑瓊丹英文名｜網民：苑瓊丹細個叫Baby Kingdom？

苑瓊丹的英文名是「Kingdom」，意思是「王國」，取「瓊丹」的粵語發音諧音，其實十分特別和有霸氣！不過這個英文名並非她本名直譯，她本名是苑麗瓊，只是後期改藝名苑瓊丹，英文名也換成「Kingdom」，令觀眾感到難忘。

甚至有網民留言搞笑：「真係得石榴姐先駕奴到呢個名！」、又問：「苑瓊丹細個係咪叫Baby Kingdom？」、「或者佢生個BB叫Baby Kingdom？」不過苑瓊丹一早講過不會生育，所以未必有「Baby Kingdom」出現了。

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苑瓊丹英文名｜兩原因拒生育

苑瓊丹與身家超過2億的玻璃大王黃乃掦在2004年秘密結婚，兩人結婚多年未有生育，直至近年苑瓊丹才親解當中原因，她透露有兩大原因，其中一個是怕疏忽照顧父母，因為年輕時自覺要照顧家庭，若有小朋友便容易忽略他們；另一原因則是因為演員工作時間長，自己試過開工3日沒有睡覺，她認為這樣的工作時間，沒有精力好好照顧小孩。

同場加映：香港20大最受歡迎中英文名

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