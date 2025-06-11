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致癌危機｜醫生破解食隔夜餸致癌迷思　符合3條件可放心食　揭4大致癌「真兇」【附隔夜菜致癌風險一覽】

食用安全

撰文： 黃堯姿

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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AI 摘要
  • 隔夜蔬菜非主因，亞硝胺才致癌
  • 高溫烹調、加工肉品等才是致癌物
  • 蔬菜富含營養，注意保存與加熱即可

【致癌/亞硝酸鹽/綠葉蔬菜/隔夜餸】晚餐煮多了，為免造成浪費，通常都會留待隔天翻熱食用。過往有很多人認為綠葉蔬菜隔夜後翻熱食用會轉化為亞硝酸鹽致癌。台灣有醫生指出，隔夜餸菜只要符合3條件，就可以放心食用，而真正致癌的元兇卻是另有其物。

台灣內分泌新陳代謝專科醫生蔡明劼在其Facebook專頁發文，指出，菠菜、小白菜等綠葉蔬菜確實含有天然硝酸鹽，這些成分在室溫久放或反覆加熱後，可能被細菌轉化為亞硝酸鹽。但關鍵在於，亞硝酸鹽本身並非直接致癌物，需在特定條件下與胺類結合才會形成致癌物質亞硝胺。

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致癌危機｜世衛定義4大類致癌物

蔡明劼解釋，雖然世界衛生組織將部分亞硝胺列為第一類致癌物，但人體要形成足量亞硝胺並不容易，需要同時滿足高濃度亞硝酸鹽、胺類物質和酸性環境等條件，且需長期大量暴露才可能構成風險。

比起隔夜菜，蔡明劼提醒大眾，世界衛生組織定義4大類致癌物如下：

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  • 醃製加工肉品：如煙肉、香腸等添加亞硝酸鹽作為防腐劑的食品
  • 高溫烹調與油炸食物：可能產生丙烯醯胺等有害物質
  • 含糖飲料：過量糖分對健康造成負擔
  • 超加工食品：通常含有過量的糖、鹽和油脂

    • 蔡明劼過往曾發文教大眾安全食用隔夜餸菜的貼士：

    • 烹調後應盡快冷藏，避免長時間置於室溫
    • 食用前需充分加熱至75度以上以殺滅細菌
    • 加熱後應立即食用，若發現異味應丟棄
    • 注意保存容器的清潔與密封性

    蔡明劼強調，蔬菜富含的膳食纖維和植化素對健康有益，只要注意保存與加熱方式，多數隔夜菜都是安全的，無需過度恐慌。

    帶飯注意｜隔夜蔬菜致癌風險

    「營養生」（Negimen）營養師Queenie曾指出，不是每樣餸菜都適合帶飯，一些餸菜如莧菜、小棠菜、白菜等，並不適合隔夜帶飯，全因隔夜蔬菜裏的硝酸鹽，可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽。

    食安中心過去亦曾檢測73種新鮮蔬菜樣本的硝酸鹽含量，硝酸鹽含量最高為葉菜類蔬菜，接著是塊根和塊莖類蔬菜，風險最低則是瓜菜或果菜類和豆類蔬菜：

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    帶飯注意｜安全食用隔夜飯6大重點

    台灣泌尿科醫生高銘鴻就曾於社交平台發文，講解食用隔夜餸6大安全貼士，避免過夜飯菜上滋生大量細菌而影響食用者健康：

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    致癌危機｜10大致癌成因

    對於致癌成因，劉博仁醫生曾撰文綜合出10大成因，分別與生活習慣、飲食和家族史有關：

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