夏日新產品︱全新SKECHERS成人及童裝涼鞋登場　打造夢幻親子戶外穿搭

【SKECHERS/涼鞋】夏日炎炎，家長們為子女準備夏著未呢？美國鞋履品牌SKECHERS，推出全新Foamies®涼鞋系列，大玩以純白、燕麥黃、沙岩灰、深邃黑等簡約色調，更加碼推出Mocha Mousse（摩卡慕斯）的顏色，打造夏日戶外與玩水季節的必備鞋履，即睇所有心水款式啦！

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SKECHERS涼鞋︱品牌大使車銀優示範夏日魅力

SKECHERS今季焦點款式之一Foamies® Max Cushioning®備有男女裝款式，搭載品牌經典的緩震中底，配合輕盈透氣的Foamies® EVA鞋面與可調節後跟帶，帶來全天候的柔軟承托。品牌大使車銀優腳踏純白色Foamies® Max Cushioning®，展現海灘度假感十足的韓系男神造型；同樣是品牌大使的Ali李佳芯，則穿上加厚版Foamies® Max Cushioning®，為水陸兩用穿搭增添輕盈時尚感。

▲ 全新SKECHERS Foamies®成人、童裝涼鞋系列登場。（SKECHERS圖片）

女裝Foamies® Max Cushioning®系列特別強調厚底設計，不僅提升緩震表現，更自然修飾身形比例、修飾腿部曲線，加強步伐承托與緩震效果，絕對是夏日親水活動與戶外打卡的首選單品。而男裝則提供米灰及黑灰迷彩配色，展現戶外機能與層次設計。同時SKECHERS 亦推出Foamies® Tai超厚底涼鞋，為腳趾提供額外保護。

SKECHERS涼鞋︱男女裝Foamies® Arch Fit®足弓舒適承托

女裝Foamies® Arch Fit® Cali Breeze 2.0採用簡約雙帶拖鞋設計，搭載獲足科醫生認可的Arch Fit®足弓承托科技，以人體工學鞋床分散壓力並減輕足弓疲勞，搭配輕盈Foamies® EVA鞋面與可調雙扣設計，穩定貼合、透氣快乾，是戶外玩水與城市日常的絕佳之選。

男裝Arch Fit® Go Foam®延續相同足弓承托科技，選用「包踭護趾」涼鞋設計，配備30個透氣孔洞與柔軟Lux Foam+鞋面，帶來極致透氣與包覆感，讓雙腳在悶熱氣候與濕滑環境中保持乾爽舒適。

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SKECHERS涼鞋︱童趣與機能兼備 打造夢幻親子戶外穿搭

今季品牌亦為好動、熱愛戶外活動的小朋友推出童裝Foamies®系列，適合各項水上活動或日常外出穿搭。所有款式皆採用快乾Foamies® EVA材質，配備可調節後跟鞋帶與包覆式結構，便於穿脫與活動，讓孩子可安心奔跑、自在放電。

幼童版本亦同步推出小腳專屬尺寸，配色包括男幼童的寶藍拼鮮紅，充滿活力感；女幼童則設柔和的薄荷綠與粉紫色調，迷你鞋型搭配可愛配色，打造溫馨又有型的親子出遊Look。

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