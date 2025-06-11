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嚴重意外｜女生玩激流突遭高壓水槍射眼瞬間失明　醫生：眼球被打成血水

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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【激流／高壓水槍／失明／受傷】無妄之災！內地一名女子日前於山東一景區玩漂流，慘遭多名男子用高壓水槍攻擊，右眼被打中瞬間失明，事後肇事者逃逸，事主送院後傷勢嚴重，醫生更表示眼球內部「被打成了一片血水」，目前事件正在調查中。

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綜合內媒及《揚子晚報》報道，該名女子於6月7日下午，於山東省濰坊市臨居縣齊魯嵩山峽谷漂流景區玩「漂流」（激流）時，突遭多名男子惡意拖拽上岸，並遭高壓水槍零距離射擊右眼，當場失明。經診斷確認為「眼球挫傷」及「創傷性前房積血」，眼球內部嚴重出血如「一灘血水」，視力恐永久受損。

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嚴重意外｜玩激流遭高壓水槍攻擊 女子瞬間失明

事主小紅書發文描述，當日下午2時50分左右，她在漂流中途停靠點購物後登船，突被一群人強行拖至岸邊，近距離以高壓水槍攻擊。

慘遭高壓水槍惡意攻擊瞬間失明，女子細述當日情況（點擊圖片閱讀詳情）：

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嚴重意外｜涉案人士已被尋回 事件目前仍有待調查

事主其後更新狀況，坦言雖已積極治療、目前已視力漸漸恢復，但看東西不再清晰，之後亦可能會出現外傷性青光眼、白內障、視網膜病變等不可控後遺症，嚴重者需手術治療。事主又補充指，事發時她右眼失明、出現頭暈症狀，要求肇事者留下等待警察，卻遭對方拒絕，一行人僅留下一名同行人電話號碼便離去，因此當日她才會於網上尋找目擊證人。

據當地報道指，涉事男遊客後來已尋獲，對方亦承認了自己的行為，目前當地相關部門正在處置中；事主亦表示將會根據出院後眼睛恢復情況，再進行回應以及處理。

同場加映｜5大關鍵護眼

台灣臨床毒物科護理師譚敦慈分享5大護眼關鍵，建議大家平日應做好護眼措施，及早作出預防：

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資料來源：揚子晚報小紅書

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