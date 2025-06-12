大家樂優惠｜大家樂一連2個月派現金劵總值$36　每星期入PayMe簡單1步即領取！

【著數優惠/大家樂優惠券/PayMe】經濟不景，不少商店、餐廳陸續推出不同的優惠與港人共渡時艱。作為受港人歡迎的平民餐廳「大家樂」（Café de Coral）與PayMe合作，一連兩個月的星期一大派$4現金劵，總值達$36，立即睇以下的搶券詳情！

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大家樂派優惠券｜一連2星期PayMe開搶

早在6月1日，大家樂已與WeChat Pay HK合作推出一系列的超筍優惠，時隔一星期，大家樂再下一城，與PayMe聯手為香港市民送上「開心禮『派』一」。由即日起至7月28日的逢星期一，登入PayMe App便可以在主頁搶到$4的優惠券，一連搶足2個月！成功搶到$4優惠券後，顧客須即日在大家樂單次消費滿$40或以上、並以PayMe付款，便可立即享用到扣減優惠。

每位顧客每星期只可使用一次優惠，優惠只適用於香港地區的大家樂分店，優惠券數量有限，先搶先用！

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大家樂派優惠券｜搶券方法

下載Payme APP

即日起至2025年7月28日的逢星期一打開Payme APP

Payme APP主頁搶$4快閃優惠券

即日於大家樂消費滿$40或以上、並以PayMe付款

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