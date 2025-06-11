拍賣專家專欄｜從書畫鑑定泰斗六字真言　在拍賣行業煉出鑑寶火眼金睛

經常有人問我關於中國書畫鑑定的問題。今次我就解釋其中最常聽到的︰書畫鑑定所鑑定的究竟是甚麼？鑑定的方法又是怎樣的呢？

書畫鑑定中所鑑定的應該如何定義呢？我想借用鑑定泰斗徐邦達發表的《談古書畫鑒別》中提及，鑑定就是「辨真偽與明是非」。

簡單來說，就是確定作品上的名款印記是否與藝術家本人相符，是他的真迹。若作品上沒有簽名的話，那就要嘗試為作品定出一位藝術家或他的風格，或者至少能夠確立作品的年代。要做到這「辨真偽明是非」這六個字，一點都不容易，專家必須擁有淵博的知識和豐富的經驗。

就我們拍賣行業人員來說，不少都是所謂的科班出身。他們求學時期是修讀藝術史或本身就是從事書畫創作的，並從中學習協助鑑定的知識。相對來說，擁有美術史背景，會比較了解古今中外書畫的研究和鑑定方式。自己懂得書畫創作則能夠透過繪畫經驗，去分析作品的筆墨、書法、畫技以判斷真偽。

只不過，兩者其實密不可分、缺一不可。如果只了解歷史上的描述及研究，但缺乏繪畫和筆墨的知識，就僅僅是紙上談兵。反觀，若太依賴自身水墨繪畫經驗，缺少對歷史描述及鑑定知識的了解，則顯得過分自我中心，有機會脫離歷史事實。

除了擁有知識外，另一樣必須的是經驗的累積。除了翻閱畫冊外，更重要的是多看實物，把藝術家的各種風格、習慣等資訊記下。

鑑定本身就是一門依賴比較的學問。透過觀看眾多作品，透過互相互相比對，加上之前所學的知識，最後就能為藝術家不同時期的作品分別去訂立標準。以後每當遇見新的作品時，都能夠與所設立的標準進行對比，符合標準的就能定為真迹，不符合的就有機會是贋品。

本文原刊於《香港經濟日報》副刊專欄「世情館」，題為《煉出鑑寶火眼金睛》；作者譚又維現任佳士得香港中國書畫部專家兼助理副總裁，在拍賣行業工作超過10年。

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