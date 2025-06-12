學校動態｜福中（小西灣）成立學生編委會提升中文能力   近7成學生DSE中文奪3或以上  

【福建中學（小西灣）/中文教學/教學語言/中文成績】福建中學（小西灣）為了提升學生英語水平，以提高大學入學率，早前宣布計劃投放500萬元，在未來3年分階段將部分學科轉為英語授課，校方期望能雙軌培養學生「兩文三語」的能力。除了要提升學生英文水平，福建中學（小西灣）過去多年在中文教學上採取特色校本策略，其中一個秘訣是成立編委會訓練學生中文，效果相當顯著，近7成中六學生在中學文憑試中文科取得三級或以上。

最新影片

福建中學（小西灣）中英並重，過去幾年的中學文憑試，近7成中六學生在中學文憑試中文科取得三級或以上，在Band2組別中學來說表現不俗。校方表示，學校在中文教學方面採取是校本特色策略，包括自設教材重點強化學生的綜合語文能力，並設有早讀課，讓學生透過早讀細細品味精選文章培養語感，學校亦參與賽馬會「趣看文言」戲劇教育計劃，將戲劇活動引入中文科課堂，藉此提升學生的學習中文的興趣。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

福建中學（小西灣）｜成立編委會由學生主導

為了提高學生的中文水平，福建中學（小西灣）於2019年成立學生編委會，核心理念強調學生自主、創意思考、文化傳承，希望透過文字創作、人物專訪及媒體製作，讓學生培養深度思考的習慣，提升語言表達與團隊協作能力。學生編委會至今已邁入第六屆，並逐步發展為一個集策劃、編輯、採訪及媒體製作於一體的學生組織。

負責編委會的梁愛玲老師表示，編委會的組織架構明確，由一名主編統籌三位副編，並分領三組共30位成員，專責刊物編撰與人物專訪。學生編委會在成立之初，即以「學生創作與校園出版」為願景，並於去年創立文學刊物《閑悅》，「從訂立主題、撰寫文章，到排版設計、校對刊印，每個環節皆由學生親自操刀，可以說的是，每一本刊物都充滿學生的創意，是學生的心血結晶品。」

除了刊物編輯，學生編委會亦積極推動人物專訪與社會議題探討，讓學生有機會學習媒體採訪技巧，並提升對社會的認識。梁愛玲老師表示，今年文學刊物以《墨韻》承繼傳統，專注於校園及人生故事探索，所有內容皆由學生自主策劃與撰寫，題材涵蓋校園趣事、社會議題與人生感悟，並以三期刊物呈現多元角度：包括第一期《凡塵新舊》 探索傳統與新時代的校園及生活大小故事；第二期《破限追光》以「跨越」為主題，描寫人生挑戰與突破；第三期《尋夢追溯》回顧人生歲月，呈現青春記憶與夢想旅程。

福建中學（小西灣）｜學生學習採訪技巧發掘人生故事

人物專訪的深度及故事性取決於訪問技巧，學校今年邀請資深記者擔任導師，指導學生如何準備訪談、設計訪問架構，從而記錄受訪者「有血有肉」的個人經歷。編委會過去一年已完成六次人物專訪，受訪者包括梁健文校長、三位傑出校友（陳虹男、蔡文方和陳世彤）、香港輪椅運動員陳浩源，以及前立法會議員李慧琼。

學生根據資深記者導師教授的採訪技能，在訪談前深入研究受訪者背景資料，並反覆推敲問題框架，力求在訪談中挖掘深度故事，再以真誠與細膩的筆觸，用文字展現受訪者的心路歷程與價值觀。有參與人物訪問的編委會成員表示，「最深刻的一次採訪是訪問李慧琼議員，那是我第一次走進立法會，感覺既緊張又振奮。我知道自己肩負了一份責任，要讓議員的觀點真實而完整地呈現在刊物上。」

編委會也因應社會議題進行街訪，例如探討市民對「兩蚊乘車優惠收緊政策」的看法。梁老師指，雖然初期遭遇困難，如部分受訪者拒絕錄影，但學生們積極調整訪問方式，最終成功訪問不同階層人士，並製作成報導短片，為校內師生提供多元的時事視角。

福建中學（小西灣）｜學生刊物成文學交流平台

除了人物專訪、社會議題探及幾精選的文章內容外，《墨韻》更在設計上追求創意與美感，每篇文章皆搭配學生精心繪製的插圖，使刊物更具藝術風格與視覺吸引力。深化訪問內容及改善設計帶來意想不到的效果，《墨韻》從最初印刷1000份，因獲得校內外師生的熱烈迴響，特增印至2000份，並於多場校內外活動中派發，為師生及公眾提供文學交流的平台。

學生編委會的學習不僅限於編輯與採訪，更讓學生在創作過程中培養獨立思考與表達能力，並在多元的媒體製作挑戰中提升自我，例如如何策劃刊物、撰寫深度文章、設計訪談架構，甚至學習製作專業級採訪影片，這些都是其他學生組織難以觸及的領域。有編委會成員表示，「我們不只是編輯刊物，而是在書寫夢想、記錄思考與成長。」

梁老師指，編委會未來持續吸納新成員，讓更多學生參與校園刊物製作，共同推動校園創作文化。「深化採訪訓練、拓展刊物內容，促進跨學科合作，不僅讓學生記錄成長，更幫助他們探索世界。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5