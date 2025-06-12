  • 29°C

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學校動態｜福中（小西灣）成立學生編委會提升中文能力   近7成學生DSE中文奪3或以上  

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 45 分鐘前

分享：

分享：

熱門 女神配對計劃 關稅戰 DSE2025 小一入學 新冠肺炎 哈佛大學 立法會選舉2025 超市大搜查 會員有獎

福建中學（小西灣）成立編委會訓練學生中文，效果相當顯著。

【福建中學（小西灣）/中文教學/教學語言/中文成績】福建中學（小西灣）為了提升學生英語水平，以提高大學入學率，早前宣布計劃投放500萬元，在未來3年分階段將部分學科轉為英語授課，校方期望能雙軌培養學生「兩文三語」的能力。除了要提升學生英文水平，福建中學（小西灣）過去多年在中文教學上採取特色校本策略，其中一個秘訣是成立編委會訓練學生中文，效果相當顯著，近7成中六學生在中學文憑試中文科取得三級或以上。

最新影片

童學園
運動尖子｜新興運動「軟式曲棍球」連繫一家人　女兒打入港隊爸爸陪玩變教練齊衝出國際

福建中學（小西灣）中英並重，過去幾年的中學文憑試，近7成中六學生在中學文憑試中文科取得三級或以上，在Band2組別中學來說表現不俗。校方表示，學校在中文教學方面採取是校本特色策略，包括自設教材重點強化學生的綜合語文能力，並設有早讀課，讓學生透過早讀細細品味精選文章培養語感，學校亦參與賽馬會「趣看文言」戲劇教育計劃，將戲劇活動引入中文科課堂，藉此提升學生的學習中文的興趣。

點擊圖片放大
+5
+4

福建中學（小西灣）｜成立編委會由學生主導

為了提高學生的中文水平，福建中學（小西灣）於2019年成立學生編委會，核心理念強調學生自主、創意思考、文化傳承，希望透過文字創作、人物專訪及媒體製作，讓學生培養深度思考的習慣，提升語言表達與團隊協作能力。學生編委會至今已邁入第六屆，並逐步發展為一個集策劃、編輯、採訪及媒體製作於一體的學生組織。

負責編委會的梁愛玲老師表示，編委會的組織架構明確，由一名主編統籌三位副編，並分領三組共30位成員，專責刊物編撰與人物專訪。學生編委會在成立之初，即以「學生創作與校園出版」為願景，並於去年創立文學刊物《閑悅》，「從訂立主題、撰寫文章，到排版設計、校對刊印，每個環節皆由學生親自操刀，可以說的是，每一本刊物都充滿學生的創意，是學生的心血結晶品。」

除了刊物編輯，學生編委會亦積極推動人物專訪與社會議題探討，讓學生有機會學習媒體採訪技巧，並提升對社會的認識。梁愛玲老師表示，今年文學刊物以《墨韻》承繼傳統，專注於校園及人生故事探索，所有內容皆由學生自主策劃與撰寫，題材涵蓋校園趣事、社會議題與人生感悟，並以三期刊物呈現多元角度：包括第一期《凡塵新舊》 探索傳統與新時代的校園及生活大小故事；第二期《破限追光》以「跨越」為主題，描寫人生挑戰與突破；第三期《尋夢追溯》回顧人生歲月，呈現青春記憶與夢想旅程。

福建中學（小西灣）｜學生學習採訪技巧發掘人生故事

人物專訪的深度及故事性取決於訪問技巧，學校今年邀請資深記者擔任導師，指導學生如何準備訪談、設計訪問架構，從而記錄受訪者「有血有肉」的個人經歷。編委會過去一年已完成六次人物專訪，受訪者包括梁健文校長、三位傑出校友（陳虹男、蔡文方和陳世彤）、香港輪椅運動員陳浩源，以及前立法會議員李慧琼。

學生根據資深記者導師教授的採訪技能，在訪談前深入研究受訪者背景資料，並反覆推敲問題框架，力求在訪談中挖掘深度故事，再以真誠與細膩的筆觸，用文字展現受訪者的心路歷程與價值觀。有參與人物訪問的編委會成員表示，「最深刻的一次採訪是訪問李慧琼議員，那是我第一次走進立法會，感覺既緊張又振奮。我知道自己肩負了一份責任，要讓議員的觀點真實而完整地呈現在刊物上。」

編委會也因應社會議題進行街訪，例如探討市民對「兩蚊乘車優惠收緊政策」的看法。梁老師指，雖然初期遭遇困難，如部分受訪者拒絕錄影，但學生們積極調整訪問方式，最終成功訪問不同階層人士，並製作成報導短片，為校內師生提供多元的時事視角。

福建中學（小西灣）｜學生刊物成文學交流平台

除了人物專訪、社會議題探及幾精選的文章內容外，《墨韻》更在設計上追求創意與美感，每篇文章皆搭配學生精心繪製的插圖，使刊物更具藝術風格與視覺吸引力。深化訪問內容及改善設計帶來意想不到的效果，《墨韻》從最初印刷1000份，因獲得校內外師生的熱烈迴響，特增印至2000份，並於多場校內外活動中派發，為師生及公眾提供文學交流的平台。

學生編委會的學習不僅限於編輯與採訪，更讓學生在創作過程中培養獨立思考與表達能力，並在多元的媒體製作挑戰中提升自我，例如如何策劃刊物、撰寫深度文章、設計訪談架構，甚至學習製作專業級採訪影片，這些都是其他學生組織難以觸及的領域。有編委會成員表示，「我們不只是編輯刊物，而是在書寫夢想、記錄思考與成長。」

梁老師指，編委會未來持續吸納新成員，讓更多學生參與校園刊物製作，共同推動校園創作文化。「深化採訪訓練、拓展刊物內容，促進跨學科合作，不僅讓學生記錄成長，更幫助他們探索世界。」

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

聖保羅小一入學｜百年名校聖保羅書院小學　6月辦小一入學簡介會報名詳情
20:37 2025/05/09
聖保羅小一入學｜百年名校聖保羅書院小學　6月辦小一入學簡介會報名詳情
STEAM教育｜港隊赴美出征VEX機械人世錦賽　學生可設計特色機械人：見證著自己進步
08:00 2025/05/15
STEAM教育｜港隊赴美出征VEX機械人世錦賽　學生可設計特色機械人：見證著自己進步
校園動態︱港深澳幼兒齊集手球挑戰賽　幼校校長：比賽有助學生提升思維邏輯力
17:01 2025/05/13
校園動態︱港深澳幼兒齊集手球挑戰賽　幼校校長：比賽有助學生提升思維邏輯力
家長好聲音︱直資小學辦「家長好聲音」歌唱比賽邀歌星任評判　網民驚嘆：做家長唔容易！
16:03 2025/05/16
家長好聲音︱直資小學辦「家長好聲音」歌唱比賽邀歌星任評判　網民驚嘆：做家長唔容易！
校園動態｜香港西貢獅子會「全港中學生 獅‧法辯論比賽」　迦密中學奪冠董玉娣中學居亞
16:40 2025/05/19
校園動態｜香港西貢獅子會「全港中學生 獅‧法辯論比賽」　迦密中學奪冠董玉娣中學居亞
全球機械人挑戰賽丨港產STEAM精英擊敗全球對手三港校奪全球總冠軍　聖保祿學校雙料冠軍成大贏家
11:28 2025/05/20
全球機械人挑戰賽丨港產STEAM精英擊敗全球對手三港校奪全球總冠軍　聖保祿學校雙料冠軍成大贏家
天王現身小學｜郭富城罕有出席校園活動唱金曲《強》 親揭30多年生存法則激勵學生追夢
16:35 2025/05/20
天王現身小學｜郭富城罕有出席校園活動唱金曲《強》 親揭30多年生存法則激勵學生追夢

你可能感興趣

聖保羅小一入學｜百年名校聖保羅書院小學　6月辦小一入學簡介會報名詳情
20:37 2025/05/09
聖保羅小一入學｜百年名校聖保羅書院小學　6月辦小一入學簡介會報名詳情
STEAM教育｜港隊赴美出征VEX機械人世錦賽　學生可設計特色機械人：見證著自己進步
08:00 2025/05/15
STEAM教育｜港隊赴美出征VEX機械人世錦賽　學生可設計特色機械人：見證著自己進步
校園動態︱港深澳幼兒齊集手球挑戰賽　幼校校長：比賽有助學生提升思維邏輯力
17:01 2025/05/13
校園動態︱港深澳幼兒齊集手球挑戰賽　幼校校長：比賽有助學生提升思維邏輯力
學校動態 福建中學 DSE 小西灣

最高瀏覽

千億孫女｜賭王千億孫女倫敦做小販　6歲喪親父母車禍早逝　曾患乳癌再婚覓真愛
千億孫女｜賭王千億孫女倫敦做小販　6歲喪親父母車禍早逝　曾患乳癌再婚覓真愛
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　靠1療法腫瘤縮細一半自揭因1生活習慣發現患癌
直腸癌｜54歲彭皓鋒患3期直腸癌　靠1療法腫瘤縮細一半自揭因1生活習慣發現患癌
凱特患癌｜凱特王妃葬禮計劃書曝光　代號「雷丁橋行動」由威廉王子親自策劃
凱特患癌｜凱特王妃葬禮計劃書曝光　代號「雷丁橋行動」由威廉王子親自策劃
急症室最長等候時間（06月12日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月12日 時間04:05）
宅男女神︱女歌手復出首回應出軌傳聞　離婚後搬回娘家解釋濫用公屋指控
宅男女神︱女歌手復出首回應出軌傳聞　離婚後搬回娘家解釋濫用公屋指控