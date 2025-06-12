不老女神｜張栢芝生圖流出網民直言認不出　肚凸凸孕味濃疑陀第四胎

【張栢芝 / 張栢芝懷孕/ 影后 / 醫美】現年45歲影后張栢芝是圈內有名的「凍齡女神」，儘管已是三個孩子的母親，顏值亦與年輕時無異，甚至歷經歲月後更顯風韻。2023年9月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，並於去年年底復出工作。

近日，張栢芝在江西景德鎮出席品牌活動，有網民在小紅書分享她在內場晚宴的影片，她的樣貌被指與從前不同，疑有醫美痕跡似網紅，有人直言「認不出」。

另外，栢芝近期身形暴脹並常穿鬆身衫，早前出席活動時，她更肚凸凸孕味濃疑陀第四胎。

不老女神｜張栢芝上海街頭出席活動 向送粉絲送禮物羨煞網民

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不老女神｜張栢芝生圖被指醫美痕跡過重似網紅

片主以「張栢芝看到你我只想尖叫」為題發帖，分享一段張栢芝出席活動晚宴，坐在餐桌前準備用餐的影片，並留言「媽呀，怎麼會這麼美，比『耶』也太可愛了，化了化了，正凍齡」。

片中張栢芝身著新中式西裝禮服，坐在餐桌前準備用餐，她面對各個方向的鏡頭打招呼，不時做出V字和比心手勢、Wink眨眼，相當俏皮可愛；後又揮手、雙手合十表示謝意。

然而，不少網民則認為片中張栢芝雖化著精緻漂亮的妝容，但面容較之前而言有所變化，蘋果機一場飽滿，似有醫美痕跡，「怎麼感覺網感了呢」、「美，但是不像張栢芝，像山寨版」、「像好幾個女明星的集合體，說不上來像誰，就是不像她自己」、「她不該醫美的」、「不是胖了就是項目沒消腫」、「像網紅」。

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不老女神｜孕味濃疑陀第四胎

另外，張栢芝近期身形暴脹常穿鬆身衫，已不時傳她懷孕，不過栢芝一直沒有回應有關傳聞。

可是最近有網民於小紅書分享她在本月初（6月8日）現身內地某品牌活動的相片，從中可見照身穿粉綠色厚外套配白色長褲的栢芝明顯肚凸凸孕味濃疑陀第四胎。

張栢芝現育有3子，大仔謝振軒（Lucas）、二仔謝振南（Quintus）和細仔張禮承（Marcus），當中Marcus生父的身份一直沒有公開至今成謎。

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