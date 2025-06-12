不老女神｜張栢芝生圖流出網民直言認不出　被指醫美痕跡過重似網紅

【張栢芝 / 影后 / 醫美】影后張栢芝是圈內有名的「凍齡女神」，儘管已是三個孩子的母親，顏值亦與年輕時無異，甚至歷經歲月後更顯風韻。2023年9月張栢芝突然宣布身體不適緊急停工，並於去年年底復出工作。

近日，張栢芝在江西景德鎮出席品牌活動，有網民在小紅書分享她在內場晚宴的影片，她的樣貌被指與從前不同，疑有醫美痕跡似網紅，有人直言「認不出」。

不老女神｜張栢芝上海街頭出席活動 向送粉絲送禮物羨煞網民

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不老女神｜張栢芝生圖被指醫美痕跡過重似網紅

片主以「張栢芝看到你我只想尖叫」為題發帖，分享一段張栢芝出席活動晚宴，坐在餐桌前準備用餐的影片，並留言「媽呀，怎麼會這麼美，比『耶』也太可愛了，化了化了，正凍齡」。

片中張栢芝身著新中式西裝禮服，坐在餐桌前準備用餐，她面對各個方向的鏡頭打招呼，不時做出V字和比心手勢、Wink眨眼，相當俏皮可愛；後又揮手、雙手合十表示謝意。

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然而，不少網民則認為片中張栢芝雖化著精緻漂亮的妝容，但面容較之前而言有所變化，蘋果機一場飽滿，似有醫美痕跡，「怎麼感覺網感了呢」、「美，但是不像張栢芝，像山寨版」、「像好幾個女明星的集合體，說不上來像誰，就是不像她自己」、「她不該醫美的」、「不是胖了就是項目沒消腫」、「像網紅」。

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